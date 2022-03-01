Зеленський і Байден обговорили оборонну допомогу Україні
Телефонна розмова стосувалась санкцій та оборонної допомоги Збройним силам
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським президентом Джо Байденом. Про це Зеленський повідомив у Twitter.
Телефонна розмова стосувалась санкцій та оборонної допомоги Збройним силам.
«Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку», – йдеться у повідомленні президента.
Щойно мав розмову з @POTUS. Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022
Російсько-українська війна триває вже шосту добу. Українські військові героїчно витримують атаки окупантів у всіх обласних центрах.
Напередодні Байден відповів, чи є загроза ядерної війни. На одному із заходів у понеділок журналісти запитали главу Білого дому, чи варто американцям перейматися загрозою ядерної війни. «Ні», – відповів президент США.
Водночас речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США «розглядають та аналізують» заяву президента РФ. Він також зазначив, що країна почувається впевнено на стратегічній позиції стримування, а також можливості захистити себе та своїх партнерів.
Нагадаємо, напередодні президент країни-агресорки Володимир Путін наказав міністерству оборони РФ перевести російські війська на особливий режим бойового чергування.
Тим часом перші бійці Інтернаціонального легіону найближчим часом прибудуть до України.
Додамо, що 1 березня Європарламент прийняв рішення щодо вступу України до ЄС. Україна отримає статус кандидата на вступ до Євросоюзу.
Нагадаємо, 1 березня Європейського парламенту зібрався на засідання у зв'язку з російською агресією Росії проти України. Президент України Володимир Зеленський завершив свій виступ у Європарламенті, депутати йому аплодували стоячи.
- Як Лукашенко та Путін поділили Україну (карта)
- The truth about the war: a website with statistics of war crimes and losses of the Russian army
- Санкції діють. 18 тисяч росіян застрягли на Карибах і не можуть потрапити додому
- Данілов повідомив про знищення «елітних» кадирівців, які планували вбити Зеленського