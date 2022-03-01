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    Зеленський і Байден обговорили оборонну допомогу Україні

    Володимир Зеленський після розмови заявив:&nbsp;Маємо зупинити агресора якнайшвидше - Зеленський і Байден обговорили оборонну допомогу Україні
    Володимир Зеленський після розмови заявив: Маємо зупинити агресора якнайшвидше
    фото: Офіс президента

    Телефонна розмова стосувалась санкцій та оборонної допомоги Збройним силам

    Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським президентом Джо Байденом. Про це Зеленський повідомив у Twitter.

    Телефонна розмова стосувалась санкцій та оборонної допомоги Збройним силам.

    «Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку», – йдеться у повідомленні президента.

    Російсько-українська війна триває вже шосту добу. Українські військові героїчно витримують атаки окупантів у всіх обласних центрах.

    Напередодні Байден відповів, чи є загроза ядерної війни. На одному із заходів у понеділок журналісти запитали главу Білого дому, чи варто американцям перейматися загрозою ядерної війни. «Ні», – відповів президент США.

    Водночас речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США «розглядають та аналізують» заяву президента РФ. Він також зазначив, що країна почувається впевнено на стратегічній позиції стримування, а також можливості захистити себе та своїх партнерів.

    Нагадаємо, напередодні президент країни-агресорки Володимир Путін наказав міністерству оборони РФ перевести російські війська на особливий режим бойового чергування.

    Тим часом перші бійці Інтернаціонального легіону найближчим часом прибудуть до України.

    Додамо, що 1 березня Європарламент прийняв рішення щодо вступу України до ЄС. Україна отримає статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

    Нагадаємо, 1 березня Європейського парламенту зібрався на засідання у зв'язку з російською агресією Росії проти України. Президент України Володимир Зеленський завершив свій виступ у Європарламенті, депутати йому аплодували стоячи.

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    Теги: США Джозеф Байден санкції війна Путін військові Володимир Зеленський Україна президент
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    Зеленський і Байден обговорили оборонну допомогу Україні