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    Як Лукашенко та Путін поділили Україну (карта)

    Путін втягнув Лукашенка у війну проти України&nbsp; - Як Лукашенко та Путін поділили Україну (карта)
    Путін втягнув Лукашенка у війну проти України 
    фото: «Пул первого»

    Лукашенко розповів, де були розміщені білоруські та російські окупанти вздовж кордону з Україною

    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на сьогоднішньому засіданні ради безпеки продемонстрував мапу бойових дій в Україні. Фрагмент відеозапису виклав телеграм-канал «Пул первого».

    «Кадри із закритої частини розширеного засідання Ради безпеки. Лукашенко з картою та подробицями розміщення бойових одиниць», – прокоментували ролик автори каналу.

    Лукашенко розповідає, де були розміщені білоруські та російські окупанти вздовж кордону з Україною. За його словами, білоруські посилені підрозділи перебували у західній частині, під Брестом та Пінськом. На сході було розміщено російські сили. Лукашенко також повторив свою розповідь про начебто розміщені з боку України ракетні комплекси, націлені на Білорусь.

    Він продемонстрував карту бойових дій, на якій відзначено основні напрямки ударів.

    На ній можна побачити, що з півночі війська, що наступають, завдають удару по Києву з району Чорнобильської зони і через Чернігів. Також окупанти планують просування своєї орди у район Житомира.

    фото: «Пул первого»

    фото: «Пул первого»

    З північного сходу можна бачити удари через Суми в районі Черкаси-Полтава та через Харків – на Дніпро. З території «Л/ДНР» за їхніми планами наноситься удар у район Дніпра та у бік Мелітополя.

    З окупованого Криму виходять два удари: на Мелітополь та Миколаїв. Зрештою, ще одна стрілка показує удар із моря по Одесі і далі з напрямком на Придністров'я.

    1 березня стало відомо, що на Чернігівщину зайшли білоруські війська.

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    Теги: Білорусь окупанти Олександр Лукашенко Путін
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    Як Лукашенко та Путін поділили Україну (карта)