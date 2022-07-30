Нацбанк назвав професії, які стануть затребуваними після війни

Від початку війни попит на робочу силу різко скоротився

Уже в квітні ринок праці ожив

Від початку війни кількість вакансій збільшується вкрай повільно, навіть у сфері ІТ-сфері через глибокий економічний спад, невизначеність та скорочення фінансових ресурсів підприємств. Про це йдеться в інфляційному звіті, підготовленому НБУ.

«У перші тижні повномасштабної війни різко скоротилася як кількість вакансій, так і резюме. Проте від квітня кількість шукачів роботи почала стрімко зростати, у тому числі через повернення частини мігрантів, а також порівняно низький фінансовий запас міцності домогосподарств після ковідної кризи», – зазначається у повідомленні.

Водночас, у звіті наголошується, що у подальшому відновлення економічної активності сприятиме пожвавленню попиту на робочу силу. Ймовірно, відчутно зміниться його структура.

Зокрема значним попитом користуватимуться:

працівники на відновлення інфраструктури,

робітники виробничих потужностей,

працівники у логістиці.

«Натомість попит на працівників промислових видів діяльності залишатиметься порівняно слабким, оскільки відновлення зруйнованих виробничих потужностей потребуватиме значного часу. З іншого боку, скорочення робочої сили, зокрема виїзд працездатного населення за кордон, може призвести до гострого дефіциту працівників у окремих галузях. Усе це поглибить наявні диспропорції на ринку праці», – зазначається у звіті.

Нагадаємо, стали відомі три робітничі професії, де найвищі зарплати. Як повідомили у Нацбанку, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні падіння зарплат у приватному секторі в середньому склало від 25% до 50% у порівнянні з довоєнним часом. Найбільше таких – у добувній промисловості та будівництві.