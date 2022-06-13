Ринок праці. Стали відомі три робітничі професії, де найвищі зарплати

Зарплати фахівців робітничих професій стартують від 8 900 грн

В умовах підвищеного попиту на робітничі спеціальності на сучасному українському ринку праці середня заробітна плата таких спеціалістів становить 13 700 грн. Про це повідомляє кадровий портал grc.ua за підсумками аналізу відкритих вакансій.

В середньому в Україні пропонована заробітна плата у відкритих пропозиціях для фахівців робітничих професій становить 13 700 грн. Мінімальна щомісячна компенсація для цих спеціалістів стартує від 8 900 грн, таких вакансій більшість – 44%. Оклад, який починається від 13 400 грн, зазначений у чверті вакансій. Зарплату від 17 800 грн готові платити 16% роботодавців. Високих зарплат, на жаль, меншість. Лише у 9% пропозицій роботи для робітників озвучена зарплата від 22 300 грн та у 6% вакансій пропонують оклад від 26 800 грн.

Залежно від спеціалізації рівень компенсації теж істотно змінюється. Найбільший середній оклад пропонують слюсарям та механікам – 20 800 грн. Налагоджувальники можуть отримувати в середньому 18 500 грн, а оператори верстатів – 15 500 грн за місяць. Близько 14 000 грн можуть отримувати різноробочі, електрики та електромонтери. Монтажники та вантажники можуть розраховувати в середньому на 13 700 грн за свою працю. Найменшу заробітну плату наразі пропонують комплектувальникам та укладальникам-пакувальникам, в середньому – 10 100 грн.

Робітничі професії, де найвищі зарплати

Експерти прогнозують, що у сучасних реаліях попит на працівників робітничих спеціальностей буде збільшуватися. Все більше компаній починають відновлювати свою діяльність – як в своєму регіоні, так і на новій локації після переїзду.

«В умовах кризи на ринку праці українці часто стикаються з проблемами працевлаштування. Зниження розміру заробітних плат, невелика кількість пропозицій роботи, висока конкуренція та збільшення терміну пошуку роботи змушують спеціалістів перекваліфіковуватися. Конкуренція серед представників робітничих спеціальностей зараз не надто висока, тому працевлаштуватися на такі позиції можна без проблем», – зазначають експерти grc.ua.

Нагадаємо, раніше експерти спрогнозували, що для відновлення довоєнного рівня зарплат в Україні знадобиться приблизно 3-5 років. Цьому може сприяти, по-перше, повернення в Україну кваліфікованих спеціалістів, які вимушено покинули країну, рятуючись від війни, по-друге, фінансова допомога, яку можуть надати іноземні партнери для відновлення української економіки. Щоправда, досвід виходу з кризи 2014 року показав, що швидке повернення зарплат до попередніх цифр можливе лише у гривні.

Як повідомили у Нацбанку, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні падіння зарплат у приватному секторі в середньому склало від 25% до 50% у порівнянні з довоєнним часом. Найбільше таких – у добувній промисловості та будівництві.

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