Найбільшу нафтову компанію світу викрили у брехні

В епоху боротьби з глобальним потеплінням це може помітно вплинути на її котирування на біржах

В епоху боротьби з глобальним потеплінням це може помітно вплинути на її котирування на біржах

Saudi Aramco розкриває неповну інформацію про викиди частини своїх НПЗ і нафтохімічних підприємств

Найбільшу нафтову компанію світу Saudi Aramco викрили у брехні. Як пише Bloomberg, компанія не розкриває інвесторам повну інформацію про викиди в атмосферу зі своїх нафтопереробних і хімічних виробництв.

До виходу на IPO у 2019 році Saudi Aramco обіцяла потенційним інвесторам, що вони отримають частку у компанії, яка виробляє менше викидів вуглекислого газу в атмосферу, ніж інші виробники.

Однак, як з'ясувало агентство, Saudi Aramco розкриває неповну інформацію про викиди і не включає у свій звіт багато нафтопереробних і хімічних виробництв, які виробляють у сукупності близько 55 мільйонів метричних тонн вуглекислого газу.

«Це відповідає річному обсягу викидів такої країни, як Португалія. Якби компанія звітувала про викиди з усіх виробничих потужностей, то їх обсяг подвоївся», – зазначило агентство.

Нові дані спростовують твердження з дослідження, опублікованого у журналі Science у 2018 році, про те, що видобуток нафти у Саудівській Аравії поступається по екологічності тільки видобутку сировини у Данії.

«У нафти немає особливого сенсу, поки ви її не очистите і не переробите у бензин, авіаційне або дизельне паливо. А такі виробництва пов'язані з великими обсягами викидів вуглекислого газу», – пише Bloomberg.

Однак інформація про такі виробництва фактично виключена зі звітності Saudi Aramco, оскільки вона враховує тільки викиди з підприємств, що знаходяться у повному володінні компанії або розташовані на території країни.

Хоча у цілому виробництво нафти Saudi Aramco залишається більш екологічним, ніж в інших виробників, воно не так нешкідливо, як стверджує сама компанія, резюмує агентство.

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