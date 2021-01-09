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    Економіка та фінанси

    Нафта подорожчала до максимуму за 11 місяців

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    <p>Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі склала 55,01 доларів за барель</p> - Нафта подорожчала до максимуму за 11 місяців

    Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі склала 55,01 доларів за барель

    Настрої трейдерів на цьому тижні підтримали новини про добровільне додаткове скорочення видобутку Саудівською Аравією в лютому-березні

    Ціни на нафту в ході торгів в п'ятницю, 8 січня, знову підвищилися і досягли 11-місячних максимумів. Оптимізм трейдерів пов'язаний, зокрема, з скороченням видобутку Саудівською Аравією в лютому-березні.

    Про це повідомляє Trading Economivs.

    Так, вартість березневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures склала 55,01 доларів за барель. Це на 0,63 долара (1,16%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

    Ціна ф'ючерсів на WTI на лютий на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі становить 51,3 доларів за барель, що на 0,47 доларів (0,92%) вище рівня попередніх торгів.

    Настрої трейдерів на цьому тижні підтримали новини про добровільне додаткове скорочення видобутку Саудівською Аравією в лютому-березні. Також оптимізм пов'язаний з надією на прийняття нових економічних стимулів у США після виборів. Це, швидше за все, прискорить відновлення економіки країни і збільшить попит на енергоносії.

    5 січня повідомлялося, що ціни еталонних марок нафти різко підскочила на торгах на тлі інформації про засідання ОПЕК+ з видобутку на лютий.

    На попередній зустрічі 3 грудня 2020 року міністри країн ОПЕК+ домовилися нарощувати видобуток нафти поступово – не більше ніж на 0,5 млн б/д у місяць. При цьому кожне наступне збільшення вони повинні стверджувати окремо. 

    Теги: нафта нафтопродукти ОПЕК ціни Саудівська Аравія
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