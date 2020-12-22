Нафта продовжує дешевшати через швидке поширення нового штаму коронавірусу

Повідомлення про новий штам коронавірусу спричинив нові локдауни та зупинку авіасполучення з Британією

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures знизилась на $0,35 (0,69%) у порівнянні з закриттям попередньої сесії

Ціни на нафту у вівторок, 22 грудня, продовжують падати через швидке поширення нового штаму коронавірусу. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $50,56 за барель, що на $0,35 (0,69%) нижче від ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $47,59 за барель, що на $0,38 (0,79%) нижче від рівня попередніх торгів. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $50,91 і $47,97 відповідно.

Як повідомлялося, поширення нового штаму коронавірусу у Великій Британії ставить під загрозу відновлення попиту на нафту, у зв’язку з чим її ціна у понеділок, 21 грудня, вперше за сім тижнів впала на 3%.

Зазначається, що повідомлення про новий штам коронавірусу спричинив нові локдауни та зупинку авіасполучення з Британією.

Підтримку ринку надає прийняття в США нового пакету бюджетних стимулів. Сенат США слідом за Палатою представників підтримав пакет заходів зі стимулювання економіки в період пандемії в розмірі $900 млрд.

Також Єврокомісія (ЄК) в понеділок дала дозвіл на екстрене застосування вакцини проти коронавірусу Covid-19, розробленої компаніями Pfizer і BioNTech.