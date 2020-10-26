Нафта дешевшає третій день поспіль



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Раніше Світовий банк спрогнозував ціну на нафту у 2020 році на рівні $41

Ціна на WTI становить $38,55 за барель на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі, що на $1,34 (-3,36%) менше за показники минулої сесії

Ціни на нафту продовжують падати й досягли найнижчого рівня з початку жовтня.

За даними MarketWatch, станом на 10:07 за Києвом ціна на WTI становить $38,55 за барель на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі. Це на $1,34 (-3,36%) менше за показники минулої сесії.

Ф’ючерси на нафту Brent втратили у ціні $1,37 (-3,18%) на лондонській біржі ICE Futures Europe.

За останній тиждень ціни за барель переважно падали з невеликими підйомами 20 жовтня (+$0,63) та 22 жовтня (+$0,61).

Нагадаємо, раніше Світовий банк спрогнозував ціну на нафту у 2020 році на рівні $41.

Експерти зазначили, що посилення карантинних заходів у всьому світі може погіршити наявні прогнози через скорочення споживання та виробництва.

Як повідомлялося 25 жовтня, у Канаді скасовують обмеження на видобуток нафти.

Нагадаємо, країни ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти.