Нафта дешевшає третій день поспіль
Ціна на WTI становить $38,55 за барель на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі, що на $1,34 (-3,36%) менше за показники минулої сесії
Ціни на нафту продовжують падати й досягли найнижчого рівня з початку жовтня.
За даними MarketWatch, станом на 10:07 за Києвом ціна на WTI становить $38,55 за барель на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі. Це на $1,34 (-3,36%) менше за показники минулої сесії.
Ф’ючерси на нафту Brent втратили у ціні $1,37 (-3,18%) на лондонській біржі ICE Futures Europe.
За останній тиждень ціни за барель переважно падали з невеликими підйомами 20 жовтня (+$0,63) та 22 жовтня (+$0,61).
Нагадаємо, раніше Світовий банк спрогнозував ціну на нафту у 2020 році на рівні $41.
Експерти зазначили, що посилення карантинних заходів у всьому світі може погіршити наявні прогнози через скорочення споживання та виробництва.
Як повідомлялося 25 жовтня, у Канаді скасовують обмеження на видобуток нафти.
Нагадаємо, країни ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти.