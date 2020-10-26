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    Нафта дешевшає третій день поспіль

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    Раніше Світовий банк спрогнозував ціну на нафту у 2020 році на рівні $41 - Нафта дешевшає третій день поспіль
    Раніше Світовий банк спрогнозував ціну на нафту у 2020 році на рівні $41

    Ціна на WTI становить $38,55 за барель на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі, що на $1,34 (-3,36%) менше за показники минулої сесії

    Ціни на нафту продовжують падати й досягли найнижчого рівня з початку жовтня. 

    За даними MarketWatch, станом на 10:07 за Києвом ціна на WTI становить $38,55 за барель на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі. Це на $1,34 (-3,36%) менше за показники минулої сесії. 

    Ф’ючерси на нафту Brent втратили у ціні $1,37 (-3,18%) на лондонській біржі ICE Futures Europe.  

    За останній тиждень ціни за барель переважно падали з невеликими підйомами 20 жовтня (+$0,63) та 22 жовтня (+$0,61). 

    Нагадаємо, раніше Світовий банк спрогнозував ціну на нафту у 2020 році на рівні $41.

    Експерти зазначили, що посилення карантинних заходів у всьому світі може погіршити наявні прогнози через скорочення споживання та виробництва.

    Як повідомлялося 25 жовтня, у Канаді скасовують обмеження на видобуток нафти.

    Нагадаємо, країни ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти.

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