НАЗК оприлюднило топ-порушення за березень: у рейтингу три нардепи



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Загалом у березні Національне агентство з питань запобігання корупції зафіксувало 248 порушень антикорупційного законодавства

Національне агентство з питань запобігання корупції склало рейтинг топ-порушеннь антикорупційного законодавства березня 2019 року. Про це йдеться у повідомленні на сайті НАЗК.

На першому місці рейтингу, складеного прес-службою Національного агентства з питань запобігання корупції, обґрунтований висновок за результатами перевірки декларації за 2016 рік, поданої головним спеціалістом-економістом Головного управління статистики у Київській області Наталією Винничук. Національне агентство встановило декларування недостовірних відомостей на загальну суму понад 4 млн 174 тис. грн.

Друге місце у рейтингу дісталося обґрунтованим висновкам за декларування завідомо недостовірних відомостей, складеним стосовно судді Апеляційного суду Донецької області Бориса Половінкіна. За результатами перевірки декларацій, поданих посадовцем за 2015 та 2016 роки, встановлено недостовірні відомості на суму понад 2 млн 95 тис. грн.

На третьому місці обґрунтований висновок за декларування завідомо недостовірних відомостей, складений стосовно Голови Державного агентства резерву України Вадима Мосійчука. За результатами перевірки декларації, поданої посадовцем за 2016 рік, встановлено недостовірні відомості на суму понад 1 млн 87 тис. грн.

Четверте, п’яте та шосте місця займають адмінпротоколи, складені за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів народними депутатами Бориславом Розенблатом, Олександром Вілкулом та Вадимом Кривохатьком відповідно.

Таблиця: nazk.gov.ua

Загалом у березні 2019 року НАЗК зафіксувало 248 порушень антикорупційного законодавства.

Зазначаємо, що затвердження обґрунтованого висновку, направлення його до правоохоронних органів, а також складення протоколу і направлення його до суду не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для здійснення досудового розслідування або провадження у справі про адмінправопорушення у судовому порядку відповідно.

Зазначимо, за 2018 рік чиновники подали 823 тисяч декларацій.

Слід нагадати, що в лютому в Україні запустили Реєстр корупціонерів.