  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    НАЗК зафіксувало порушення у 17 звітах кандидатів у президенти

    • Розсилка
    НАЗК зафіксувало порушення у 17 звітах кандидатів у президенти

    Найпоширенішими серед зафіксованих порушень були наявність податкового боргу в суб’єктів, які здійснювали внески, а також неповнота даних, зазначених у звіті

    Національне агентство з питань запобігання корупції завершило аналіз проміжних фінансових звітів кандидатів на пост президента України, у 17-ти звітах зафіксовано порушення. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

    «25 березня на позачерговому засіданні було затверджено аналіз проміжних фінансових звітів. За результатами аналізу у 17-ти звітах виявлено порушення», - йдеться у повідомленні Агентства.

    Читайте також

    Зазначається, що найпоширенішими серед зафіксованих порушень були наявність податкового боргу в суб’єктів, які здійснювали внески, а також неповнота даних, зазначених у звіті.

    Фінансові звіти, що подавалися розпорядниками рахунків виборчих фондів кандидатів, перевірялися на відповідність порядку подання і повноту заповнення, відповідність звітних даних інформації, отриманої від банків, на дотримання обмежень у здійсненні внесків, зокрема щодо наявності податкового боргу в суб’єкта, який здійснює внесок (відповідно до ст. 15 ЗУ «Про політичні партії в Україні», ст. 43 ЗУ «Про вибори Президента України»).

    Зі звітами можна ознайомитись за посиланням, з результатами аналізу за посиланням.

    Нагадаємо, що НАЗК і ЦВК створили спеціальну робочу групу з контролю за формуванням виборчих фондів кандидатів і перевірки фінансових звітів.

    Як повідомлялось, що Українці на виборчих дільницях 31 березня отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см. 

    До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут
    Читайте також
    ЦВК вибори партії українці НАЗК
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ