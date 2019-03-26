НАЗК зафіксувало порушення у 17 звітах кандидатів у президенти



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Найпоширенішими серед зафіксованих порушень були наявність податкового боргу в суб’єктів, які здійснювали внески, а також неповнота даних, зазначених у звіті

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило аналіз проміжних фінансових звітів кандидатів на пост президента України, у 17-ти звітах зафіксовано порушення. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

«25 березня на позачерговому засіданні було затверджено аналіз проміжних фінансових звітів. За результатами аналізу у 17-ти звітах виявлено порушення», - йдеться у повідомленні Агентства.

Зазначається, що найпоширенішими серед зафіксованих порушень були наявність податкового боргу в суб’єктів, які здійснювали внески, а також неповнота даних, зазначених у звіті.

Фінансові звіти, що подавалися розпорядниками рахунків виборчих фондів кандидатів, перевірялися на відповідність порядку подання і повноту заповнення, відповідність звітних даних інформації, отриманої від банків, на дотримання обмежень у здійсненні внесків, зокрема щодо наявності податкового боргу в суб’єкта, який здійснює внесок (відповідно до ст. 15 ЗУ «Про політичні партії в Україні», ст. 43 ЗУ «Про вибори Президента України»).

Зі звітами можна ознайомитись за посиланням, з результатами аналізу за посиланням.

Нагадаємо, що НАЗК і ЦВК створили спеціальну робочу групу з контролю за формуванням виборчих фондів кандидатів і перевірки фінансових звітів.

Як повідомлялось, що Українці на виборчих дільницях 31 березня отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.