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    НАЗК знайшло порушення у звітах 15 партій

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    НАЗК знайшло порушення у звітах 15 партій

    В основному це порушення порядку подання звіту партії та встановленого порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії

    Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило ще 51 висновок за результатами аналізу звітів політичних партій, у 15 з них - зафіксовано порушення. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

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    «Висновки щодо таких політичних партій, як «Національно-демократичне об’єднання «Україна», «5.10», «Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю», «Нова дія», «Солідарність правих сил», «Єдиний центр», «Мерітократична партія України», «Поруч», «Селянська партія України», «Соціал-демократична партія України (об’єднана)», «Партія Наталії Королевської «Україна - вперед!», «За права людини», «Всеукраїнське об’єднання «Мир», «Аграрна партія України», «Основа», містять інформацію про виявлені порушення”, - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, це порушення порядку подання звіту партії та встановленого порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, за що передбачена відповідальність за статтями 212-21, 212-15 КУпАП.

    За даними НАЗК, всього за ІV квартал 2018 року до них надійшло 276 звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

    Раніше повідомлялось, що НАЗК зафіксувало порушення у 17 звітах кандидатів у президенти.

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