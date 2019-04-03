НАЗК знайшло порушення у звітах 15 партій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В основному це порушення порядку подання звіту партії та встановленого порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії

Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило ще 51 висновок за результатами аналізу звітів політичних партій, у 15 з них - зафіксовано порушення. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

«Висновки щодо таких політичних партій, як «Національно-демократичне об’єднання «Україна», «5.10», «Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю», «Нова дія», «Солідарність правих сил», «Єдиний центр», «Мерітократична партія України», «Поруч», «Селянська партія України», «Соціал-демократична партія України (об’єднана)», «Партія Наталії Королевської «Україна - вперед!», «За права людини», «Всеукраїнське об’єднання «Мир», «Аграрна партія України», «Основа», містять інформацію про виявлені порушення”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, це порушення порядку подання звіту партії та встановленого порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, за що передбачена відповідальність за статтями 212-21, 212-15 КУпАП.

За даними НАЗК, всього за ІV квартал 2018 року до них надійшло 276 звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

Раніше повідомлялось, що НАЗК зафіксувало порушення у 17 звітах кандидатів у президенти.