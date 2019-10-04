НАЗК почало відкривати декларації військових прокурорів



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Антикорупціонери запевнили, що всі декларації військових прокурорів стануть доступні для перегляду в реєстрі протягом наступного тижня

На засіданні Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) було прийняте рішення про відкриття доступу до декларацій військових прокурорів у публічній частині реєстру. Про це повідомляє прес-служба НАЗК у п'ятницю, 4 жовтня.

Згідно з роз'ясненням заступника генпрокурора - головного військового прокурора Віктора Чумака, НАЗК розкриє декларації і повідомлення про суттєві зміни в майновому стані військових прокурорів за весь період дії спеціальних заходів безпеки - з березня 2017-го до 4 жовтня 2019 року, і не буде закривати їх у подальшому .

Зазначається, що уповноважені особи НАЗК вже почали роботи з відкриття даних. Антикорупціонери запевнили, що всі декларації військових прокурорів стануть доступні для перегляду в реєстрі протягом наступного тижня.

Нагадаємо, 16 вересня головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував постанову, що забезпечує вилучення декларацій військових прокурорів з публічного доступу.

Але того ж дня НАЗК повідомило, що для відкриття доступу до декларацій про доходи військових прокурорів агентство має отримати відповідну постанову від Генпрокуратури. Без цього доступ відкритий не буде.