НАЗК виявило недостовірні відомості у деклараціях Данилюка



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Сума недостовірних відомостей у деклараціях Данилюка за 2015 та 2016 роки становить в цілому понад 3,2 млн грн

Данилюк вказав недостовірні дані про житловий будинок та земельну ділянку

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірні відомості у декларації колишнього міністра фінансів України та чинного секретаря РНБО Олександра Данилюка.

Про це 30 вересня повідомляє пресслужба НАЗК.

«Данилюк, подаючи декларації за 2015 рік (виправлену) та 2016 рік (виправлену), зазначив недостовірні відомості про житловий будинок та земельну ділянку, які належать йому та члену сім’ї (дружині) на праві спільної власності. Сума недостовірних відомостей у деклараціях за 2015 рік (виправленій) та 2016 рік (виправленій) становить понад 1,6 млн грн в кожній», - заявили в НАЗК.

Зазначається, що відповідальність за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб встановлена статтею 366 – 1 Кримінального кодексу України.

«Обґрунтовані висновки про виявлені ознаки кримінальних правопорушень будуть направлені до Національного антикорупційного бюро України», - додали в НАЗК.

Як відомо, 27 вересня в Офісі президента повідомили, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк написав заяву про відставку перед початком візиту президента до США. В ОП зазначили, що Зеленський розгляне заяву Данилюка після повернення до Києва.

Сам Данилюк у соцмережі іронічно відреагував на чутки щодо його звільнення.

Тим часом ЗМІ повідомили, що Зеленський власноруч викреслив прізвище Данилюка зі списку офіційної делегації для візиту в США. На думку джерела, для Данилюка це стало останньою краплею у рішенні написати заяву про звільнення.

До слова, із джерел в оточенні РНБО стало відомо, що Данилюк написав заяву через конфлікт із очільником Офісу президента Андрієм Богданом. Цей конфлікт тривав кілька місяців. Данилюк нібито не міг змиритися з методами управління «в стилі Богдана».