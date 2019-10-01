Нардеп-співак Вакарчук за 2 млн грн купив BMW з автосалону



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народний депутат Святослав Вакарчук

Політик обзавівся дорогою покупкою у середині вересня

Народний депутат від партії «Голос», а в минулому лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук придбав автомобіль BMW G32 640i xDrive, 2018 року випуску за 2,07 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту НАЗК.

Власником цього транспортного засобу політик став 18 вересня. Машину придбав у ТОВ «АВТ Баварія Київ», що є офіційним дилером автомобілів BMW у київському регіоні.

За даними Єдиного державного реєстру МВС, на Святослава Вакарчука також записаний автомобіль Land Rover Range Rover, 2015 року випуску.

Додамо, що ще у 2005 року співак Святослав Вакарчук в інтерв’ю ЗМІ заявив, що ніколи не купить автомобіль для того, щоб виділятися серед інших людей. На той час він користувався BMW 7 версії і позитивно характеризував цю марку автомобілів, зауваживши, що «BMW - це здоровий компроміс між комфортом і спортивністю».