За рік доходи сім’ї Тимошенко зросли на 88% - декларація



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Тимошенко під час відвідин Полтавської області

Чоловік лідера ВО «Батьківщина» зберігає готівкою $420 тис., 199 тис. євро і 540 тис. грн

У 2018 році сукупний дохід народного депутата і лідера ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенка та її чоловіка Олександра зріс на 88% і становив 7,85 млн грн порівняно з 2017 роком (було 4,17 млн грн).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на електронну декларацію політика за 2018 рік, оприлюднено на сайті НАЗК.

Дохід Юлії Тимошенко складався із заробітної плати – 407,3 тис. грн, коштів на виконання депутатських повноважень – 422,8 тис. грн, процентів – 69,5 тис. грн.

Чоловік нардепа Олександр отримав 4,85 млн грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, 1,37 млн грн доходу від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав), 485 тис. грн коштів овердрафту, 270 тис. грн іноземного доходу.

На банківських рахунках лідер ВО «Батьківщина» розмістила 668,7 тис. грн, готівкою тримала 290 тис. грн.

Олександр Тимошенко у банках зберігає 232 тис. грн і $1, готівкою - $420 тис., 199 тис. євро і 540 тис.

У декларації Тимошенко вказано, що вона не має власних об’єктів нерухомості. При цьому орендує у двоюрідної сестри Тетяни Шарапової житловий будинок площею 588 кв. м у селі Козин під Києвом. Ще політик користується двома земельними ділянками Шарапової загальною площею 0,3 га – теж у Козині.

Крім цього, нардеп користується двома земельними ділянками загальною площею 0,27 га у Козині, які належать Антоніні Ульяхіній, рідній тітці Тимошенко.

З цінного майна Юлія Тимошенко вказала сережки з перлинами та дрібним коштовним камінням брендів Mikimoto, Chanel, Cartier, кільце з дрібним коштовним камінням, підвіску з коштовним камінням, намисто з перлинами - 2 одиниці, набір сережок та кільце з коштовним камінням. У її чоловіка – два наручних годинників Vacheron Constantin і Corum.

У власності Олександра Тимошенка є автомобілі Mercedes-Benz GLS 350, 2017 року випуску і ГАЗ, 1983 року випуску.

Ще чоловік Тимошенко задекларував корпоративні прав та власність на три фірми: ТОВ «Геофорс», ТОВ «Леді Ю» і Prostor Ou (Естонія).