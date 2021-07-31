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    Події в Україні

    У Миколаєві надзвичайника, який врятував людей на масштабній пожежі, нагородили каскою

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    Сергій Бердій разом із колегами загасив складну пожежу та врятував 9 життів - У Миколаєві надзвичайника, який врятував людей на масштабній пожежі, нагородили каскою
    Сергій Бердій разом із колегами загасив складну пожежу та врятував 9 життів
    Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області/Facebook

    Сергію Бердію також присвоїли чергове звання – старший сержант служби цивільного захисту

    У Миколаєві відзначили рятувальників, які напередодні ліквідували пожежі у двох житлових будинках та врятували дев’ять життів – чотирьох дорослих і п’ятьох дітей. Про це ідеться на сторінці Головне управління ДСНС України у Миколаївській області у Facebook.

    Начальник Головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області Максим Грицаєнко завітав до 3 державної пожежно-рятувальної частини та поспілкувався з вогнеборцями. Крім того, він вручив старшому пожежному-рятувальнику Сергію Бердію погони, привітав із присвоєнням чергового спеціального звання – «старший сержант служби цивільного захисту» – та подарував вогнеборцю сучасну пожежну каску.

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    У Миколаєві надзвичайника, який врятував людей на масштабній пожежі, нагородили каскою
    У Миколаєві надзвичайника, який врятував людей на масштабній пожежі, нагородили каскою
    У Миколаєві надзвичайника, який врятував людей на масштабній пожежі, нагородили каскою
    У Миколаєві надзвичайника, який врятував людей на масштабній пожежі, нагородили каскою
    У Миколаєві надзвичайника, який врятував людей на масштабній пожежі, нагородили каскою
    У Миколаєві надзвичайника, який врятував людей на масштабній пожежі, нагородили каскою
    У Миколаєві надзвичайника, який врятував людей на масштабній пожежі, нагородили каскою
    У Миколаєві надзвичайника, який врятував людей на масштабній пожежі, нагородили каскою
    У Миколаєві надзвичайника, який врятував людей на масштабній пожежі, нагородили каскою
    У Миколаєві надзвичайника, який врятував людей на масштабній пожежі, нагородили каскою
    Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області/Facebook

    «Знайте, що ваша відповідальна і важка праця для мешканців нашого краю- безцінна. Це довели події останніх діб цього тижня. Ліквідована складна пожежа у двоповерховому житловому будинку та пожежа на 4 поверсі п`ятиповерхівки де зусиллями вогнеборців врятовані життя людей дає усвідомлення того, що все зроблено високопрофесійно та вчасно. Пишаюся професіоналізмом, витримкою, тим, що всупереч труднощам, ви чесно виконуєте свій професійний обов’язок!», – сказав Максим Грицаєнко особовому складу частини.

    Раніше повідомлялося, що два пожежні літаки Держслужби надзвичайних ситуацій України прибули до Туреччини для гасіння осередків лісових пожеж.

    Нагадаємо, 28 липня у Туреччині у місті Манавгат у курортній провінції Анталія спалахнула лісова пожежа, причини якої влада досі встановлює. Через спеку та сильний вітер вогонь швидко поширювався, наступного дня пожежі спалахнули у популярних курортних містах – Мармарисі та Бодрумі.

    Теги: пожежа ДСНС Анталія Facebook праця вітер влада
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    У Миколаєві надзвичайника, який врятував людей на масштабній пожежі, нагородили каскою