В Україні рятувальники оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки

Найнебезпечнішими погодні умови протягом 21-23 червня зберігатимуться в багатьох областях

В Україні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки, рятувальники наголошують на правилах поведінки у лісах та на полях. Про це повідомили у ДСНС України.

Найнебезпечнішими погодні умови протягом 21-23 червня будуть у Волинській, Львівській, Тернопільській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях та в Києві.

Рятувальники нагадують, що протягом пожежонебезпечного періоду заборонено:

відвідувати хвойні ліси;

розводити багаття в лісі та лісопосадках;

заїжджати автомобілем до лісу;

палити, кидати в лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

залишати в лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

полювати в лісі з використанням вогнепальної зброї;

створювати смітники та спалювати відходи;

спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.