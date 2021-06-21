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    В Україні рятувальники оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки

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    В Україні рятувальники оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки
    Фото: з відкритих джерел

    Найнебезпечнішими погодні умови протягом 21-23 червня зберігатимуться в багатьох областях

    В Україні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки, рятувальники наголошують на правилах поведінки у лісах та на полях. Про це повідомили у ДСНС України.

    Найнебезпечнішими погодні умови протягом 21-23 червня будуть у Волинській, Львівській, Тернопільській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях та в Києві.

    Рятувальники нагадують, що протягом пожежонебезпечного періоду заборонено:

    • відвідувати хвойні ліси;
    • розводити багаття в лісі та лісопосадках;
    • заїжджати автомобілем до лісу;
    • палити, кидати в лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
    • залишати в лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
    • полювати в лісі з використанням вогнепальної зброї;
    • створювати смітники та спалювати відходи;
    • спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.
    Нагадаємо, наприкінці минулого тижня сталась пожежа у Києві у відділенні банку на вул. Кирилівській, 127 у Подільському районі столиці.
    Теги: пожежа ДСНС рятувальники
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    В Україні рятувальники оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки