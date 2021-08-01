Під Одесою загорілися склади. Площа пожежі складає один гектар (відео)

На боротьбу з вогнем стало 84 пожежники

Пожежу, що спалахнула сьогодні, 1 серпня, в селі Нерубайське під Одесою, намагаються приборкати кілька бригад вогнеборців. Як повідомляє управління ДСНС в Одеській області, причиною стало загоряння облицювання стін розміщених тут складів, з яких вогонь перейшов на дах будівлі.

За повідомленнями рятувальників, гасіння пожежі ускладнює поривчастий вітер. Крім того, вогонь розповсюджується всередині панелей на складах. Наразі площа пожежі складає один гектар, на її ліквідацію виїхало 84 пожежника.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 7:30 першого серпня. Як повідомляє «Суспільне», о 12:25 вогонь вдалося локалізувати. Причину пожежі та розмір збитків наразі встановлюють. Унаслідок займання ніхто не травмувався, запевнили у ДСНС.

Нагадаємо, що сьогодні у Києві поряд з торгівельним центром «Піраміда» в мікрорайоні Позняки сталася масштабна пожежа. За повідомленнями очевидців, через несправну проводку загорівся одноповерховий новобуд поряд з ТЦ.