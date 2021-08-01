Іноземних туристів евакуюють з пляжів Туреччини через лісові пожежі

В місті Бодрум були евакуйовані три п’ятизіркові готелі

Для забезпечення безпеки відпочивальників були залучені судна берегової охорони Туреччини

Туристи були евакуйовані з пляжів на південному заході Туреччини, де вирують лісові пожежі, що тепер загрожують готелям і будинкам. Про це повідомляє ВВС.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, для забезпечення безпеки відпочивальників були залучені судна берегової охорони Туреччини, яким допомагали приватні катери і яхти.

Повідомляється, що в місті Бодрум були евакуйовані три п’ятизіркові готелі.

#Turkey evacuates hotels in Bodrum



An evacuation order was issued as the wildfires neared hotels area.

Police evacuated three hotels in İçmeler town of Bodrum, #Muğla. pic.twitter.com/Idz9vbUijk — EHA News (@eha_news) July 31, 2021

В результаті пожеж, що тривають з середи, шестеро людей загинули.

Президент Реджеп Тайіп Ердоган в суботу відвідав деякі постраждалі райони, оглядаючи ушкодження з вертольота. Зокрема, він відвідав місто Манавгат, де були підтверджені п’ять смертей в результаті пожежі.

Ердоган пообіцяв, що уряд зробить все, щоб допомогти сотням людей, які постраждали від стихійного лиха, відновити своє життя.

Нині в операції з масового гасіння пожеж задіяні літаки України.

Міністр сільського і лісового господарства Бекір Пакдемірлі заявив в неділю, що 98 з 107 пожежі, що виникла через сильний вітер і пекучої жари, вдалося взяти під контроль. Околиці, постраждалі від пожежі в п’яти провінціях, були оголошені зонами лиха.

Також українські туристи розповіли про дим над пляжем та перекриті траси у Туреччині через пожежі (фото).

Нагадаємо, 28 липня у Туреччині у місті Манавгат у курортній провінції Анталія спалахнула лісова пожежа, причини якої влада досі встановлює. Через спеку та сильний вітер вогонь швидко поширювався, наступного дня пожежі спалахнули у популярних курортних містах – Мармарисі та Бодрумі.

Тим часом міністерство закордонних справ розробляє сценарії повернення громадян України додому на випадок погіршення ситуації у Туреччині.

Наразі МЗС закликає українців не їхати на турецькі курорти.