Іноземних туристів евакуюють з пляжів Туреччини через лісові пожежі
В місті Бодрум були евакуйовані три п’ятизіркові готелі
Для забезпечення безпеки відпочивальників були залучені судна берегової охорони Туреччини
Туристи були евакуйовані з пляжів на південному заході Туреччини, де вирують лісові пожежі, що тепер загрожують готелям і будинкам. Про це повідомляє ВВС.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, для забезпечення безпеки відпочивальників були залучені судна берегової охорони Туреччини, яким допомагали приватні катери і яхти.
Повідомляється, що в місті Бодрум були евакуйовані три п’ятизіркові готелі.
#Turkey evacuates hotels in Bodrum— EHA News (@eha_news) July 31, 2021
An evacuation order was issued as the wildfires neared hotels area.
Police evacuated three hotels in İçmeler town of Bodrum, #Muğla. pic.twitter.com/Idz9vbUijk
В результаті пожеж, що тривають з середи, шестеро людей загинули.
Президент Реджеп Тайіп Ердоган в суботу відвідав деякі постраждалі райони, оглядаючи ушкодження з вертольота. Зокрема, він відвідав місто Манавгат, де були підтверджені п’ять смертей в результаті пожежі.
Ердоган пообіцяв, що уряд зробить все, щоб допомогти сотням людей, які постраждали від стихійного лиха, відновити своє життя.
Нині в операції з масового гасіння пожеж задіяні літаки України.
Також українські туристи розповіли про дим над пляжем та перекриті траси у Туреччині через пожежі (фото).
Нагадаємо, 28 липня у Туреччині у місті Манавгат у курортній провінції Анталія спалахнула лісова пожежа, причини якої влада досі встановлює. Через спеку та сильний вітер вогонь швидко поширювався, наступного дня пожежі спалахнули у популярних курортних містах – Мармарисі та Бодрумі.
Тим часом міністерство закордонних справ розробляє сценарії повернення громадян України додому на випадок погіршення ситуації у Туреччині.