Іноземних туристів евакуюють з пляжів Туреччини через лісові пожежі

Туристи були евакуйовані з пляжів на південному заході Туреччини, де вирують лісові пожежі, що тепер загрожують готелям і будинкам. Про це повідомляє ВВС.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, для забезпечення безпеки відпочивальників були залучені судна берегової охорони Туреччини, яким допомагали приватні катери і яхти.

Повідомляється, що в місті Бодрум були евакуйовані три п’ятизіркові готелі.

Turkey evacuates hotels in Bodrum



An evacuation order was issued as the wildfires neared hotels area.

Police evacuated three hotels in İçmeler town of Bodrum, Muğla.