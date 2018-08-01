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    Названа можлива причина авіакатастрофи в Мексиці

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    Названа можлива причина авіакатастрофи в Мексиці

    Літак впав майже відразу після зльоту

    Літак Embraer 190 впав майже відразу після зльоту з аеропорту в мексиканському штаті Дуранго через несприятливі погодні умови.

    Про це повідомила компанія OMA Aeropuertos, керуюча аеропортами в цій частині країни.

    «Подія трапилася, згідно з попередніми версіями, через несприятливі кліматичні умови», - йдеться в повідомленні в Twitter.

    Раніше ЗМІ повідомили, що літак розбився в мексиканському штаті Дуранго. За даними авіакомпанії Aeromexico, мова йде про літак Embraer-190 місткістю до 100 пасажирів.

    При цьому губернатор штату Дуранго Хосе Росас Аіспуро заявив, що під час аварії літака в Мексиці ніхто не загинув.

    У госпіталь Дуранго доставлені 18 постраждалих в результаті аварії літака.

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