Названі головні кандидати в президенти на виборах у Північній Македонії



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Стево Пендаровскі брав участь у президентських виборах 2014 року

Делегати Соціал-демократичного союзу віддали Стево Пендаровскі 712 з 783 голосів

Лівий Соціал-демократичний союз Північної Македонії, правляча у країні партія, обрав координатора країни щодо вступу в НАТО кандидатом на посаду президента.

Про це повідомляє Radio Free Europe/Radio Liberty.

3 березня делегати партійного з’їзду віддали Стево Пендаровскі 712 з 783 голосів, тож саме він стане кандидатом від партії на президентських виборах, які пройдуть 21 квітня.

55-річний Пендаровскі також користується підтримкою декількох невеликих партій, в тому числі Албанського демократичного союзу за інтеграцію, молодшого партнера у правлячій коаліції.

VMRO-DPMNE, головна консервативна опозиційна партія, висунула кандидатуру професора права Гордани Сіляновської-Давкової, яка стане головною суперницею Пендаровскі та першою жінкою-кандидатом у президенти.

Через довгострокові обмеження чинному президенту Георге Іванову забороняється балотуватися на виборах, і він покине свій пост 12 травня. За підтримки VMRO-DPMNE Іванов переміг Пендаровскі на президентських виборах 2014 року.

Іванов був противником знакової угоди Північної Македонії із сусідньою Грецією про зміну назви, які відкрила шлях приєднанню країни до НАТО та ЄС. Сіляновська-Давкова також висловилася проти угоди з Грецією.

Нагадаємо, Македонія повідомила 12 лютого, що змінила свою назву на Північну Македонію, як передбачав її договір із Грецією.

Джерело: Європейська правда