Македонія змінила назву заради членства в НАТО



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Прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв виступає на церемонії підняття прапора НАТО перед будівлею уряду, Скоп'є, 12 лютого 2019 року

Вступ Македонії до оборонного альянсу став можливий після того, як країна владнала суперечності щодо назви з членом альянсу Грецією

Македонія повідомила 12 лютого, що змінила свою назву на Північну Македонію, як то передбачає її договір із Грецією.

Договір, неофіційно відомий як Преспинський за місцем його підписання, а також зміни до Конституції країни про зміну її назви і закон про впровадження цих змін, набрали чинності 12 лютого після офіційної публікації в урядовому Офіційному віснику.

У Брюсселі 6 лютого відбулося урочисте підписання протоколу про приєднання Македонії до НАТО.

Вступ Македонії до оборонного альянсу став можливий після того, як країна владнала понад чвертьстолітні суперечності щодо назви з членом альянсу Грецією.

Афіни вважають, що назва «Македонія» може спричинити територіальні претензії щодо однойменного грецького регіону, що межує з колишньою югославською республікою, тому греки наполягали на зміні назви країни-сусіда.

Відповідні зміни до конституції парламент Македонії схвалив 11 січня 2019 року.

Як відомо, македонський парламент вніс поправки до конституції про перейменування країни ще 11 січня, відповідно до Преспанської угоди з Грецією, підписаної минулого червня. А минулої п’ятниці угоду ратифікував зі свого боку й грецький парламент. Таким чином, ближчим часом очікується вступ Республіки Північна Македонія до НАТО, а сама суперечка навколо назви між Скоп’є та Афінами, що тривала ще з 1991 року, добігла кінця.