Македонія змінила назву заради членства в НАТО
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Розсилка
Вступ Македонії до оборонного альянсу став можливий після того, як країна владнала суперечності щодо назви з членом альянсу Грецією
Македонія повідомила 12 лютого, що змінила свою назву на Північну Македонію, як то передбачає її договір із Грецією.
Договір, неофіційно відомий як Преспинський за місцем його підписання, а також зміни до Конституції країни про зміну її назви і закон про впровадження цих змін, набрали чинності 12 лютого після офіційної публікації в урядовому Офіційному віснику.
У Брюсселі 6 лютого відбулося урочисте підписання протоколу про приєднання Македонії до НАТО.
Вступ Македонії до оборонного альянсу став можливий після того, як країна владнала понад чвертьстолітні суперечності щодо назви з членом альянсу Грецією.
Афіни вважають, що назва «Македонія» може спричинити територіальні претензії щодо однойменного грецького регіону, що межує з колишньою югославською республікою, тому греки наполягали на зміні назви країни-сусіда.
Відповідні зміни до конституції парламент Македонії схвалив 11 січня 2019 року.
Як відомо, македонський парламент вніс поправки до конституції про перейменування країни ще 11 січня, відповідно до Преспанської угоди з Грецією, підписаної минулого червня. А минулої п’ятниці угоду ратифікував зі свого боку й грецький парламент. Таким чином, ближчим часом очікується вступ Республіки Північна Македонія до НАТО, а сама суперечка навколо назви між Скоп’є та Афінами, що тривала ще з 1991 року, добігла кінця.