Названо кількість вільних ліжок для хворих на Covid-19

Лише в двох областях кількість вільних ліжок менше 50%

Найбільш напруженою залишається ситуація в Миколаївській та Одеській областях

Найбільша завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі для хворих на Covid-19 – у Миколаївській області (61,5%). На другому місці Одеська область – 52,1%. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на дані Міністерства охорони здоровʼя.

Зазначається, що в інших областях завантаженість не перевищує 50%.

В середньому по Україні завантаженість ліжок для хворих або з підозрою на цю хворобу становить 38,4%.

«У Києві хворими з підтвердженим коронавірусом або з підозрою зайнято 45,3% відведених для цього ліжок», – підкреслює видання.

26 грудня головний державний санітарний лікар, заступник глави МОЗ Віктор Ляшко запевнив, що понад 70% від усіх ліжок, виділених під лікування хворих на Covid-19, забезпечені киснем.

4 грудня, виступаючи з трибуни Верховної Ради, міністр Максим Степанов повідомив, що українські лікарні можуть виділити 90 тисяч ліжко-місць для хворих на коронавірус.