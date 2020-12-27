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    Названо кількість вільних ліжок для хворих на Covid-19

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Лише в двох областях кількість вільних ліжок менше 50%</p> - Названо кількість вільних ліжок для хворих на Covid-19

    Лише в двох областях кількість вільних ліжок менше 50%

    Фото з відкритих джерел

    Найбільш напруженою залишається ситуація в Миколаївській та Одеській областях

    Найбільша завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі для хворих на Covid-19 – у Миколаївській області (61,5%). На другому місці Одеська область – 52,1%. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на дані Міністерства охорони здоровʼя.

    Зазначається, що в інших областях завантаженість не перевищує 50%.

    В середньому по Україні завантаженість ліжок для хворих або з підозрою на цю хворобу становить 38,4%.

    «У Києві хворими з підтвердженим коронавірусом або з підозрою зайнято 45,3% відведених для цього ліжок», – підкреслює видання.

    26 грудня головний державний санітарний лікар, заступник глави МОЗ Віктор Ляшко запевнив, що понад 70% від усіх ліжок, виділених під лікування хворих на Covid-19, забезпечені киснем.

    4 грудня, виступаючи з трибуни Верховної Ради, міністр Максим Степанов повідомив, що українські лікарні можуть виділити 90 тисяч ліжко-місць для хворих на коронавірус.

    Теги: Максим Степанов коронавірус Віктор Ляшко
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