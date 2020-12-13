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    Оперативні дані: за минулу добу коронавірус виявили у 9176 українців

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    <p>В Україні від початку пандемії коронавірусу померло 15154 людини</p> - Оперативні дані: за минулу добу коронавірус виявили у 9176 українців

    В Україні від початку пандемії коронавірусу померло 15154 людини

    За минулу добу від коронавірусу одужало 13653 людини

    В Україні за минулу добу 12 грудня коронавірус підтвердився у 9176 осіб. Це на 3635 осіб менше, ніж у попередній день (12811). Зокрема, захворіли 494 дитини та 313 медпрацівники. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    За минулу добу:

    • госпіталізовано – 2969 осіб;
    • летальних випадків – 156;
    • одужало – 7563 особи;
    • здійснено тестувань за добу – 41489 (зокрема методом ПЛР – 33593, методом ІФА – 7896).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 894215 осіб;
    • одужало – 501564 особи;
    • летальних випадків – 15154;
    • проведено ПЛР-тестувань – 5031859.
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    Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірус підтвердився у 12811 людей. Це на 703 людини менше, ніж у попередній день (13514). Зокрема, захворіли 593 дитини та 572 медпрацівники.

    Минулої доби:

    • госпіталізовано – 3001 особа;
    • летальних випадків – 243;
    • одужало – 13653 особи;
    • здійснено тестувань за добу – 61571 (зокрема методом ПЛР – 40967, методом ІФА – 20604).
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    Теги: Максим Степанов коронавірус
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