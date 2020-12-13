Оперативні дані: за минулу добу коронавірус виявили у 9176 українців

В Україні від початку пандемії коронавірусу померло 15154 людини

За минулу добу від коронавірусу одужало 13653 людини

В Україні за минулу добу 12 грудня коронавірус підтвердився у 9176 осіб. Це на 3635 осіб менше, ніж у попередній день (12811). Зокрема, захворіли 494 дитини та 313 медпрацівники. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

За минулу добу:

госпіталізовано – 2969 осіб;

летальних випадків – 156;

одужало – 7563 особи;

здійснено тестувань за добу – 41489 (зокрема методом ПЛР – 33593, методом ІФА – 7896).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 894215 осіб;

одужало – 501564 особи;

летальних випадків – 15154;

проведено ПЛР-тестувань – 5031859.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірус підтвердився у 12811 людей. Це на 703 людини менше, ніж у попередній день (13514). Зокрема, захворіли 593 дитини та 572 медпрацівники.

Минулої доби:

госпіталізовано – 3001 особа;

летальних випадків – 243;

одужало – 13653 особи;

здійснено тестувань за добу – 61571 (зокрема методом ПЛР – 40967, методом ІФА – 20604).

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