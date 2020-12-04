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    Степанов розповів про кількість ліжок для Covid-хворих

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    Міністр запевняє, що ліжок для хворих вистачає&nbsp; - Степанов розповів про кількість ліжок для Covid-хворих
    Міністр запевняє, що ліжок для хворих вистачає 
    Фото: УП

    Водночас міністр наголосив, що ресурси медичної системи обмежені

    Українські лікарні можуть виділити 90 тисяч ліжко-місць для хворих на коронавірус.

    Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив 4 грудня з трибуни Верховної Ради.

    «Наразі наші можливості із виділення ліжко-місць під хворих на Covid-19 становлять близько 90 тисяч. Вони можуть бути задіяні у разі необхідності, але я вкотре наголошую, що ресурси медичної системи є обмеженими. Епідеміологічна ситуація як в усьому світі, так і в Україні загострюється, проте залишається контрольованою», - сказав Степанов.

    За його словами, якщо в Україні у квітні було 12 тисяч ліжок для хворих на Covid-19, то нині ситуація поліпшилася. Так само була незначною кількість тестувань на коронавірус, але вже найближчим часом МОЗ планує вийти на 70 тисяч тестувань щодня.

    Очільник МОЗ додав, що кількість ліжок з киснем буде доведена до 80% вже до кінця року.

    Нагадаємо, що 2 грудня пацієнти одеської ковідної лікарні показали трупи, які просто лежать на коридорах. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив ситуацію«Я розмовляв з головним лікарем Аллою Миколаївною. Це №5 лікарня Одеси. Той корпус, з якого були ці світлини, він почав працювати з хворими на коронавірус тільки в п'ятницю о 16:00. Одразу близько 120 хворих до них поступило за вихідні. Шестеро людей померло в цій лікарні і вони на якийсь час затримались, але це не було так «постійно», як про це розповідають», – заявив очільник МОЗ.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр лікарня Максим Степанов коронавірус
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