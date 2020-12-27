Коронавірус відступає: минулої доби в Україні виявлено 6113 нових хворих
За минулу добу від коронавірусу померли 72 особи
За минулу добу одужало від коронавірусу 6621 особа
В Україні за минулу добу, 26 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 6113 людей. Це на 1596 людей менше, ніж попередньої доби (7709). Зокрема, захворіли 277 дітей та 153 медпрацівники. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1674 особи;
- летальних випадків – 72;
- одужало – 6621 особа;
- здійснено тестувань за добу – 24978 (зокрема методом ПЛР – 19543, методом ІФА – 5435).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1025989 осіб;
- одужало – 658538 осіб;
- летальних випадків – 17774;
- проведено ПЛР-тестувань – 5472989.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 7709 людей. Це на 3326 людей менше, ніж попередньої доби (11035). Зокрема, захворіли 366 дітей та 198 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2888 осіб;
- летальних випадків – 121;
- одужало – 5145 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 31482 (зокрема методом ПЛР – 24621, методом ІФА – 6861).