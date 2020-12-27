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    Здоров'я

    Коронавірус відступає: минулої доби в Україні виявлено 6113 нових хворих

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    <p>За минулу добу від коронавірусу померли 72 особи</p> - Коронавірус відступає: минулої доби в Україні виявлено 6113 нових хворих

    За минулу добу від коронавірусу померли 72 особи

    За минулу добу одужало від коронавірусу 6621 особа

    В Україні за минулу добу, 26 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 6113 людей. Це на 1596 людей менше, ніж попередньої доби (7709). Зокрема, захворіли 277 дітей та 153 медпрацівники. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 1674 особи;
    • летальних випадків – 72;
    • одужало – 6621 особа;
    • здійснено тестувань за добу – 24978 (зокрема методом ПЛР – 19543, методом ІФА – 5435).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1025989 осіб;
    • одужало – 658538 осіб;
    • летальних випадків – 17774;
    • проведено ПЛР-тестувань – 5472989.
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    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 7709 людей. Це на 3326 людей менше, ніж попередньої доби (11035). Зокрема, захворіли 366 дітей та 198 медпрацівників.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2888 осіб;
    • летальних випадків – 121;
    • одужало – 5145 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 31482 (зокрема методом ПЛР – 24621, методом ІФА – 6861).
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    Теги: Максим Степанов коронавірус
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