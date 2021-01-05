Укрзалізниця назвала кількість українців, які зустріли новорічні свята у потязі

Найбільшим попитом користувались поїзди в західному напрямку, в яких було перевезено 104 тис. пасажирів

Майже 200 тис. пасажирів подорожували залізницею з 31 грудня по 3 січня

Укрзалізниця під час новорічних свят – з 31 грудня 2020 року по 3 січня 2021 року перевезла у далекому сполученні 196,1 тис. пасажирів, В швидкісних поїздах Інтерсіті+ за вказаний період було перевезено 33,1 тис. пасажирів. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Найбільшим попитом користувались поїзди в західному напрямку, в яких було перевезено 104 тис. пасажирів, в тому числі в поїздах Інтерсіті+ ─ 9,3 тис. пасажирів.

Нагадаємо, Укрзалізниця повідомила, як зміниться робота поїздів під час січневого локдауну.

Як повідомляв раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов, січневий карантин залишається в силі попри спад Covid-19 в Україні.

В Україні з 8 по 24 січня посилять карантин. У цей період буде заборонена повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.