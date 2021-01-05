  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Укрзалізниця назвала кількість українців, які зустріли новорічні свята у потязі

    • Розсилка
    Найбільшим попитом користувались поїзди в західному напрямку, в яких було перевезено 104 тис. пасажирів - Укрзалізниця назвала кількість українців, які зустріли новорічні свята у потязі
    Найбільшим попитом користувались поїзди в західному напрямку, в яких було перевезено 104 тис. пасажирів

    Майже 200 тис. пасажирів подорожували залізницею з 31 грудня по 3 січня

    Укрзалізниця під час новорічних свят – з 31 грудня 2020 року по 3 січня 2021 року перевезла у далекому сполученні 196,1 тис. пасажирів, В швидкісних поїздах Інтерсіті+ за вказаний період було перевезено 33,1 тис. пасажирів. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

    Найбільшим попитом користувались поїзди в західному напрямку, в яких було перевезено 104 тис. пасажирів, в тому числі в поїздах Інтерсіті+ ─ 9,3 тис. пасажирів.

    Нагадаємо, Укрзалізниця повідомила, як зміниться робота поїздів під час січневого локдауну.

    Як повідомляв раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов, січневий карантин залишається в силі попри спад Covid-19 в Україні.

    В Україні з 8 по 24 січня посилять карантин. У цей період буде заборонена повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.

    Теги: свята Укрзалізниця потяг новорічні свята
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies