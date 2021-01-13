Названо найпопулярніший серіал 2020 року

Лідером рейтингу став проєкт «Офіс», на який глядачі за 12 місяців витратили 57 млрд хвилин

Експерти назвали серіали, які найчастіше дивилися у 2020 році. Про це повідомляє видання Variety з посиланням на дані аналітичної компанії Nielsen.

Зазначається, що лідером рейтингу став проєкт «Офіс». За 12 місяців на американських стрімінгових сервісах глядачі подивилися понад 57 мільярдів хвилин цього ситкому.

Серіал розповідає про звичайні будні співробітників офісу, яким доводиться терпіти дивацтва свого боса. Він виходив з 2005 по 2013 рік, але до сих пір не втратив своєї актуальності.

Також глядачі витратили:

39,4 мільярда хвилин на «Анатомію Грей»,

35,4 мільярда хвилин на шоу «Мислити як злочинець».

У першій десятці також опинилися серіали «Морська поліція», «Шіттс Крик», «Надприродне», «Люцифер», «Безсоромні», «Корона» і «Король тигрів».

Уточнюється, що дослідження Nielsen включало в себе тільки такі платформи для перегляду контенту, як Netflix, Amazon Prime Video, Hulu і Disney Plus.

Крім того, наголошується, що старі серіали, які вибилися в перші рядки рейтингу, мають більше серій, ніж нові шоу, що частково пояснює їх лідируючі позиції.

Раніше в січні американська асоціація кінокритиків Critics Choice Association назвала найкращі фільми та серіали 2020 року.

Титул головного екшен-серіалу 2020 року отримало шоу «Вікінги».

Кращим анімаційним мультсеріалом визнаний «Кінь БоДжек», а головним супергеройським телепроектом названо «Пацани».

Серіал «Мандалорец» переміг в номінації «Краща наукова фантастика», а «Країна Лавкрафта» була названа кращим телевізійним хоррором.

Як повідомлялося, Netflix назвав найпопулярніші у США зарубіжні серіали.