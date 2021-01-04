«Обличчя Києва»: у столиці з’явилась цікава бронзова мініскульптура (фото)

Правобережна частина Києва нагадує повернуте в профіль людське обличчя

Проєкт «Шукай» відкрив у Києві двадцять восьму мініскульптурку – «Обличчя Києва».

Ця скульптура — це профіль людського обличчя. Про це повідомляється на сторінці «Шукай» у Facebook.

Архітектор Георгій Куровський помітив, що правобережна частина Києва нагадує повернуте в профіль людське обличчя. А потім, завдяки світлині, зробленій зі супутника, ця гіпотеза підтвердилася.

За легендою, це портрет легендарного князя Кия, який разом з братами і сестрою заснував Київ.

Прикмета: мене потреш — обличчя Києва збережеш.

Скульптор: Юрій Белявський

Адреса скульптурки: Верхній Вал, 18, на стіні кав’ярні.