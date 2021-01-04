«Обличчя Києва»: у столиці з’явилась цікава бронзова мініскульптура (фото)
Правобережна частина Києва нагадує повернуте в профіль людське обличчя
Проєкт «Шукай» відкрив у Києві двадцять восьму мініскульптурку – «Обличчя Києва».
Ця скульптура — це профіль людського обличчя. Про це повідомляється на сторінці «Шукай» у Facebook.
Архітектор Георгій Куровський помітив, що правобережна частина Києва нагадує повернуте в профіль людське обличчя. А потім, завдяки світлині, зробленій зі супутника, ця гіпотеза підтвердилася.
За легендою, це портрет легендарного князя Кия, який разом з братами і сестрою заснував Київ.
Прикмета: мене потреш — обличчя Києва збережеш.
Скульптор: Юрій Белявський
Адреса скульптурки: Верхній Вал, 18, на стіні кав’ярні.