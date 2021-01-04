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    «Обличчя Києва»: у столиці з’явилась цікава бронзова мініскульптура (фото)

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    Мініскульптурка &laquo;Обличчя Києва&raquo; розміщена на Подолі - «Обличчя Києва»: у столиці з’явилась цікава бронзова мініскульптура (фото)
    Мініскульптурка «Обличчя Києва» розміщена на Подолі
    Фото: Шукай

    Правобережна частина Києва нагадує повернуте в профіль людське обличчя

    Проєкт «Шукай» відкрив у Києві двадцять восьму мініскульптурку – «Обличчя Києва».

    Ця скульптура — це профіль людського обличчя. Про це повідомляється на сторінці «Шукай» у Facebook

    Архітектор Георгій Куровський помітив, що правобережна частина Києва нагадує повернуте в профіль людське обличчя. А потім, завдяки світлині, зробленій зі супутника, ця гіпотеза підтвердилася.

    За легендою, це портрет легендарного князя Кия, який разом з братами і сестрою заснував Київ.

    Прикмета: мене потреш — обличчя Києва збережеш.

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    «Обличчя Києва»: у столиці з’явилась цікава бронзова мініскульптура (фото)
    «Обличчя Києва»: у столиці з’явилась цікава бронзова мініскульптура (фото)

    Скульптор: Юрій Белявський

    Адреса скульптурки: Верхній Вал, 18, на стіні кав’ярні.

    Теги: Київ мистецтво пам'ятник
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