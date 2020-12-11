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    У світі

    Netflix назвав найпопулярніші у США зарубіжні серіали

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    <p>&laquo;Варвари&raquo; &nbsp;виявилися найпопулярнішим іноземним серіалом серед американців у 2020 році</p> - Netflix назвав найпопулярніші у США зарубіжні серіали

    «Варвари»  виявилися найпопулярнішим іноземним серіалом серед американців у 2020 році

    У список потрапили серіали з Німеччини, Іспанії, Туреччини, Росії та інших країн

    Компанія Netflix опублікувала список найбільш затребуваних у США зарубіжних серіалів.

    У список, складений американською платформою, потрапили шоу з Німеччини, Іспанії, Туреччини, Росії та інших країн.

    10 найпопулярніших зарубіжних серіалів Netflix у глядачів у США:

    1. «Варвари» (Німеччина) – історична драма, яка розповідає про протистояння німецьких племен і Давнього Риму.
    2. «Дощ» (Данія) - постапокаліптична історія про вірус, що знищив майже все населення скандинавських країн.
    3. «Темрява» (Німеччина) – наукова фантастика про подорожі в часі з п'ятьма основними тимчасовими лініями і трьома паралельними світами.
    4. «Паперовий будинок» (Іспанія) – кримінальна драма про авантюристів, які грабують королівський монетний двір і Банк Іспанії.
    5. «Темне бажання» (Мексика) – трилер про подружню зраду.
    6. «Рагнарек» (Норвегія) – розповідає про супергероя-підлітка, який бореться зі зміною клімату і забрудненням навколишнього середовища.
    7. «Завжди відьма» (Колумбія)–  історія про відьму Кармен Егілус, дії відбуваються в 17 столітті і в сучасності.
    8. «Епідемія» (Росія) – після падіння Москви від смертельного вірусу група тих, хто вижив, вирушає на острів посеред Вонгозера в Карелії, рятуючись від інфекції.
    9. «Сім смертних гріхів: Гнів богів» (Японія) – аніме про скинуту принцесу, яка шукає своїх прихильників – групу воїнів, які називають себе Сім смертних гріхів.
    10. «Хакан-захисник» (Туреччина) – про власника крамниці Хакана, який приймає на себе місію оберігати Стамбул від безсмертних з минулого.

    Раніше Netflix назвав найпопулярніший серіал 2020 року.

    До слова, українські студії озвучування офіційно стали партнерами американської стримінгової компанії Netflix.

    Як повідомляв «Главком», Netflix працює над створенням українського інтерфейсу.

    Netflix є одним із найбільших сервісів для розваг у світі. Станом на квітень 2020 року понад 182 мільйони людей по всьому світу оформили на нього підписку.

    Нагадаємо, що Netflix пропонує перегляд фільмів, серіалів і шоу – як власного виробництва, так і тих, на які він отримав ліцензію. Деякі з них високо оцінювалися критиками й глядачами. На цьогорічній телепремії «Еммі» Netflix отримав рекордні 160 номінацій.

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      Теги: США рейтинг культура серіал епідемія
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