Netflix назвав найпопулярніші у США зарубіжні серіали

У список потрапили серіали з Німеччини, Іспанії, Туреччини, Росії та інших країн

Компанія Netflix опублікувала список найбільш затребуваних у США зарубіжних серіалів.

У список, складений американською платформою, потрапили шоу з Німеччини, Іспанії, Туреччини, Росії та інших країн.

10 найпопулярніших зарубіжних серіалів Netflix у глядачів у США:

«Варвари» (Німеччина) – історична драма, яка розповідає про протистояння німецьких племен і Давнього Риму. «Дощ» (Данія) - постапокаліптична історія про вірус, що знищив майже все населення скандинавських країн. «Темрява» (Німеччина) – наукова фантастика про подорожі в часі з п'ятьма основними тимчасовими лініями і трьома паралельними світами. «Паперовий будинок» (Іспанія) – кримінальна драма про авантюристів, які грабують королівський монетний двір і Банк Іспанії. «Темне бажання» (Мексика) – трилер про подружню зраду. «Рагнарек» (Норвегія) – розповідає про супергероя-підлітка, який бореться зі зміною клімату і забрудненням навколишнього середовища. «Завжди відьма» (Колумбія)– історія про відьму Кармен Егілус, дії відбуваються в 17 столітті і в сучасності. «Епідемія» (Росія) – після падіння Москви від смертельного вірусу група тих, хто вижив, вирушає на острів посеред Вонгозера в Карелії, рятуючись від інфекції. «Сім смертних гріхів: Гнів богів» (Японія) – аніме про скинуту принцесу, яка шукає своїх прихильників – групу воїнів, які називають себе Сім смертних гріхів. «Хакан-захисник» (Туреччина) – про власника крамниці Хакана, який приймає на себе місію оберігати Стамбул від безсмертних з минулого.

Раніше Netflix назвав найпопулярніший серіал 2020 року.

До слова, українські студії озвучування офіційно стали партнерами американської стримінгової компанії Netflix.

Як повідомляв «Главком», Netflix працює над створенням українського інтерфейсу.

Netflix є одним із найбільших сервісів для розваг у світі. Станом на квітень 2020 року понад 182 мільйони людей по всьому світу оформили на нього підписку.

Нагадаємо, що Netflix пропонує перегляд фільмів, серіалів і шоу – як власного виробництва, так і тих, на які він отримав ліцензію. Деякі з них високо оцінювалися критиками й глядачами. На цьогорічній телепремії «Еммі» Netflix отримав рекордні 160 номінацій.