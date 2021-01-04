НБУ назвав банки, які перевірить на дотримання валютного законодавства

Нацбанк склав графік перевірки банків у 2021 році

Перевірки НБУ проведе у 17 банках і вони будуть виїзними

Національний банк у 2021 році запланував проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства в 17 банках та 32 небанківських установах.

Ппро це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що річний план виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу за результатами оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.

До переліку банків та небанківських установ, де заплановані перевірки у 2021 році, увійшли 17 банків.

Так, у першому кварталі регулятор має намір перевірити АТ «Альпарі Банк» та АТ «Перший Інвестиційний Банк»;

у другому кварталі – АТ «А-Банк», АТ «Банк Січ», АТ «Ощадбанк», АТ «Банк ¾», АТ «Мегабанк»;

у третьому кварталі – АТ «Сбербанк», ПАТ «Банк Восток», АТ «АКБ «Конкорд», АТ «Український банк реконструкції та розвитку», АКБ «Індустріалбанк»;

у четвертому кварталі – АТ «КБ «Земельний Капітал», ПАТ «МТБ Банк», АТ «РВС Банк», АТ «Укрбудінвестбанк», АТ «Універсал Банк».

Крім того, Національний банк України в 2021 році запланував інспекційні перевірки у 43 банках.