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    НБУ назвав банки, які перевірить на дотримання валютного законодавства

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    Нацбанк склав графік перевірки банків у 2021 році&nbsp; - НБУ назвав банки, які перевірить на дотримання валютного законодавства
    Нацбанк склав графік перевірки банків у 2021 році 
    Фото з відкритих джерел

    Перевірки НБУ проведе у 17 банках і вони будуть виїзними

    Національний банк у 2021 році запланував проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства в 17 банках та 32 небанківських установах.

    Ппро це повідомляє пресслужба НБУ.

    Зазначається, що річний план виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу за результатами оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.

    До переліку банків та небанківських установ, де заплановані перевірки у 2021 році, увійшли 17 банків.

    Так, у першому кварталі регулятор має намір перевірити АТ «Альпарі Банк» та АТ «Перший Інвестиційний Банк»;

    у другому кварталі – АТ «А-Банк», АТ «Банк Січ», АТ «Ощадбанк», АТ «Банк ¾», АТ «Мегабанк»;

    у третьому кварталі – АТ «Сбербанк», ПАТ «Банк Восток», АТ «АКБ «Конкорд», АТ «Український банк реконструкції та розвитку», АКБ «Індустріалбанк»;

    у четвертому кварталі – АТ «КБ «Земельний Капітал», ПАТ «МТБ Банк», АТ «РВС Банк», АТ «Укрбудінвестбанк», АТ «Універсал Банк».

    Крім того, Національний банк України в 2021 році запланував інспекційні перевірки у 43 банках.

     

    Теги: Національний банк банки НБУ
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