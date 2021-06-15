Нацбанк покарав 11 кредитних спілок

Кредитні спілки не подали до НБУ звітні дані за перший квартал 2021 року

Національний банк застосував до 11 кредитних спілок заходи впливу через неподання звітності за І квартал 2021 року. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

За даними НБУ, комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг ухвалив такі рішення 11 червня.

Санкції застосовано до таких кредитних спілок:

КС «Чернівці», КС «Самопоміч», КС «Кредитно-депозитний центр Професіонал», КС «Лагвіс», «Закарпатська ощадна КС», КС «АВС Кредит», КС «ЮК Демос», КС «Землевласник», КС «Перший діалог» та КС «Єврокредит».

Зазначені кредитні спілки не подали до НБУ звітні дані за перший квартал 2021 року. Порушення щодо неподання звітних даних допущене ними вдруге впродовж календарного року.

Ще одна КС «Західна», до якої застосовано санкції, подала до Нацбанку не всю звітність за I квартал 2021 року, зокрема не подала звітні дані про розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок кредитної спілки.

КС «Західна» вперше впродовж календарного року допустила порушення щодо неподання звітних даних.

Усі зазначені КС зобов’язані до 30 червня 2021 року усунути порушення та подати Нацбанку звітність.

Додамо, що Національний банк розробив нову інституційну Стратегію Національного банку України до 2025 року. Це дорожня карта, якою будуть керуватися найближчими роками для активізації економічного зростання в країні.