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    Що буде з курсом долара: фінансисти дали прогноз на наступний тиждень

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    На найближчий тиждень очікується зниження курсу долара до гривні - Що буде з курсом долара: фінансисти дали прогноз на наступний тиждень

    На найближчий тиждень очікується зниження курсу долара до гривні

    Фото з відкритих джерел

    За минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився

    Наступного тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Зокрема, він може опуститися нижче позначки 27 гривень.

    Про це розповів Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

    Аналітик зазначив, що за минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,7-0,9%. З п’ятниці по п’ятницю офіційний курс долара США (встановлює НБУ) знизився з 27,34 до 27,11 гривні (-0,9%).

    Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрділінг», за цей же час знизилися з 27,24/27,26 до 27,02/27,04 (-0,8%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,15/27,36 до 26,96/27,14 (-0,7%/-0,8%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.

    Аналітик зазначає, що на сьогодні Україна і МВФ продовжують перебувати в тісних дискусіях щодо завершення першого перегляду програми stand-by, необхідного для виділення другого траншу. А спікер МВФ Джеррі Райс днями підкреслив, що певний прогрес досягнуто, але для завершення першого перегляду і виділення траншу потрібен більший прогрес.

    «На найближчий тиждень ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 гривні, а готівковий долар в банках – близько 26,8/27,0 гривень», – зазначив Іосуб.

    Нагадаємо, на початок наступного тижня НБУ встановив офіційний курс долара на позначці 27,04 гривень за долар. Це мінімальні значення за останні 11 місяців.

    До слова, експерт пояснив, чому українці постраждають від укріплення гривні.

    Джерело: РБК-Україна

    Теги: МВФ курс валют українці Україна НБУ
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    Що буде з курсом долара: фінансисти дали прогноз на наступний тиждень