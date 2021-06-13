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    Депозити в банках: скільки грошей зберігають українці на рахунках

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    Максимальний відсоток за річними вкладами у валюті зріс до 3,5% річних - Депозити в банках: скільки грошей зберігають українці на рахунках

    Максимальний відсоток за річними вкладами у валюті зріс до 3,5% річних

    Фото з відкритих джерел

    В НБУ озвучили середню суму банківського депозиту в Україні

    Станом на 1 травня середня сума, що знаходиться на депозитах у банку на одну фізичну особу в Україні, становить 8 тис.грн. А в іноземній валюті – $1250.

    Про це повідомляється у звіті Національного банку України.

    На початку року цей показник несуттєво відрізнявся від нинішнього. Українці зазвичай зберігали в національній валюті до 7,8 тис.грн, в іноземній – до $1283.

    Суми депозитів клієнтів «Ощадбанку» в цьому розрахунку не враховуються, оскільки цей банк не є членом Фонду гарантування вкладів.

    Стосовно депозитних ставок, максимальний відсоток за річними вкладами у валюті зріс до 3,5% річних, а за депозитами в гривнях банки найчастіше пропонують до 11,75% річних на 12 місяців.

    Нагадаємо, Національний банк виступає за скасування податку на доходи з депозитів. Цей податок ввели у 2014 році й в Нацбанку вважають, що прийшов час від нього позбутися.

    Як повідомлялося, в Україні запускати Фондовий ринок планують паралельно з другим рівнем накопичувальної пенсійної системи.

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    Теги: Національний банк банк ринок українці НБУ
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    Депозити в банках: скільки грошей зберігають українці на рахунках