НБУ різко знизив курс долара та євро на 26 квітня

Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 33,67 грн

Національний банк України (НБУ) на 26 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27, 90 гривень за долар. Офіційний курс долара знизився після того, як напередодні він піднявся до максимуму з початку лютого. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

НБУ на 26 квітня встановив курс на такому рівні: 27,9014 гривень за один долар (-0,1628 грн). При цьому курс долара на 23 квітня становив 28,0642 гривень за один долар. Курс знизився на 16 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

При цьому офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 33,67 грн (23 квітня курс становив 33,81 грн). Курс знизився на 14 копійок.

Дані НБУ

Зазначимо, що експерти Андрій Шевчишин і Олег Пендзин рекомендують поки не купувати долари без крайньої потреби, бо курс може піти вниз.

Раніше економісти спрогнозували, що у разі відсутності військової агресії головним трендом 2021 року стане стрімке відновлення української економіки.

МВФ дав прогноз курсу гривні до 2026 року. Міжнародні експерти вважають, що курс гривні залишатиметься стабільним у найближчі п'ять років.