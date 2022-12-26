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НБУ створив мережу банків, які працюватимуть у разі блекауту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НБУ створив мережу банків, які працюватимуть у разі блекауту
Наразі мережа об’єднує всі 14 системно важливих банків
фотоз відкритих джерел

В умовах блекауту у відділеннях мережі буде доступна можливість отримати готівку в банкоматах чи в касі

Національного банку та системно важливі банки створили спільну мережу з тисячі відділень, які працюватимуть у разі тривалих відключень світла. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Системно важливі банки за ініціативи НБУ об’єдналися для створенням спільної банківської мережі під назвою Power Banking. Відділення, що входять до неї, працюватимуть та надаватимуть клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту.

Відділення спільної мережі забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал.

Наразі мережа об’єднує всі 14 системно важливих банків, відділення яких стали основою цієї мережі, та залучає інших учасників банківського ринку. Наразі вже понад 1 тис. відділень в усіх регіонах країни додатково оснащені для роботи під час блекауту. Близько 80% із них – це відділення системно важливих банків.

В умовах блекауту у відділеннях мережі буде доступна можливість отримати готівку в банкоматах чи в касі, здійснити платежі чи переказ коштів, обміняти валюту та отримати консультації менеджерів з фінансових питань.

Крім того, у відділеннях мережі Power Banking  запроваджено банкоматний національний роумінг. Завдяки цьому українці зможуть у банкоматі будь-якого банку мережі «зняти збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу».

Як повідомлялося, у разі тривалої відсутності електропостачання працюватиме низка відділень державних і комерційних банків. Крім фінансових послуг, вони надаватимуть фахову консультацію, при цьому відділенням рекомендовано автоматично подовжувати строк дії платіжних карток та відтермінувати повторну ідентифікацію клієнтів.

Теги: українці послуги банк

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