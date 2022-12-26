НБУ створив мережу банків, які працюватимуть у разі блекауту

В умовах блекауту у відділеннях мережі буде доступна можливість отримати готівку в банкоматах чи в касі

Національного банку та системно важливі банки створили спільну мережу з тисячі відділень, які працюватимуть у разі тривалих відключень світла. Про це повідомила пресслужба НБУ.

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Системно важливі банки за ініціативи НБУ об’єдналися для створенням спільної банківської мережі під назвою Power Banking. Відділення, що входять до неї, працюватимуть та надаватимуть клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту.

Відділення спільної мережі забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал.

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Наразі мережа об’єднує всі 14 системно важливих банків, відділення яких стали основою цієї мережі, та залучає інших учасників банківського ринку. Наразі вже понад 1 тис. відділень в усіх регіонах країни додатково оснащені для роботи під час блекауту. Близько 80% із них – це відділення системно важливих банків.

В умовах блекауту у відділеннях мережі буде доступна можливість отримати готівку в банкоматах чи в касі, здійснити платежі чи переказ коштів, обміняти валюту та отримати консультації менеджерів з фінансових питань.

Крім того, у відділеннях мережі Power Banking запроваджено банкоматний національний роумінг. Завдяки цьому українці зможуть у банкоматі будь-якого банку мережі «зняти збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу».

Як повідомлялося, у разі тривалої відсутності електропостачання працюватиме низка відділень державних і комерційних банків. Крім фінансових послуг, вони надаватимуть фахову консультацію, при цьому відділенням рекомендовано автоматично подовжувати строк дії платіжних карток та відтермінувати повторну ідентифікацію клієнтів.