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    Через американські санкції десятки компаній спішно покинули «Північний потік – 2»

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    Газопровід &laquo;Північний потік-2&raquo; є елементом гри у руках Путіна, яким він буде маніпулювати, навіть, якщо &laquo;Газпром&raquo; заморозить проєкт - Через американські санкції десятки компаній спішно покинули «Північний потік – 2»
    Газопровід «Північний потік-2» є елементом гри у руках Путіна, яким він буде маніпулювати, навіть, якщо «Газпром» заморозить проєкт
    Фото з відкритих джерел

    Втім, усі компанії, які припинили роботу на газопроводі, не підпали під санкції, бо вийшли з будівництва з власної волі

    Щонайменше 18 європейських компаній припинили свою діяльність у проєкті «Північний потік – 2» через санкції США проти газопроводу.

    Про це йдеться в оприлюдненій в понеділок, 22 лютого, доповіді Державного департаменту США до Конгресу, копія якої є в агенції dpa. Серед цих компаній, зокрема, агентство називає страхову групу Zurich Insurance Group та будівельну компанію Bilfinger.

    «Державний департамент проводив широкі консультації з урядами іноземних держав через демарші, послідовну роботу з послами та високопосадовцями в європейських столицях та зустрічі з країнами-членами ЄС та іншими відповідними європейськими країнами до лютого 2021 року», – йдеться в доповіді. Державний департамент вважає, що «Північний потік – 2» несе загрозу трансатлантичній безпеці, роблячи Європу надто залежною від російських джерел енергії.

    Як повідомив 22 лютого речник Держдепу Нед Прайс, США наклали санкції на російську компанію «КВТ-Русь», яка сприяє роботі трубоукладального судна «Фортуна», котре залучене до будівництва «Північний потік – 2». Втім, згадані в доповіді 18 компаній, які припинили роботу на газопроводі, не підпали під санкції, підтвердив Прайс. «Вони не підпали під американські санкції саме тому, що продемонстрували свою добру волю вийшовши з проєкту», – зазначив він.

    «Надаймо Володимиру Путіну шанс провести вільні вибори до Державної думи цієї осені із дозволом для опозиції брати у них участь. А до того, давайте зупинимо будівництво газопроводу «Північний потік – 2», – сказав Прайс.

    Нагнадаємо, «Газпром» готовий закрити «Північний потік – 2». Газопровід «Північний потік-2» є елементом гри у руках Путіна, яким він буде продовжувати маніпулювати, навіть, якщо «Газпром» заморозить проєкт. Про це зазначив в інтерв’ю «Главкому» Михайло Гончар.

    Теги: США Газпром санкції будівництво Північний потік-2
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