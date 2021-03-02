США запроваджують санкції проти сімох чиновників Путіна

Імена чиновників, проти яких ввели санкції, поки не розголошуються

Американська розвідка вважає, що за отруєнням Алєксєя Навального стоїть Москва. Вашингтон запроваджує санкції проти семи високопоставлених чиновників з Росії, які причетні до вироку опозиціонеру та ключовому критику Путіна, передає AFP.

Le renseignement américain estime que Moscou est derrière l'empoisonnement de Alexeï Navalny, Washington sanctionne sept hauts responsables russes #AFP pic.twitter.com/8qaJjITJG5 — Agence France-Presse (@afpfr) March 2, 2021

Також відомо, що у Вашингтоні обговорюють орієнтований на Росію виконавчий указ, який призведе до санкцій проти РФ «за її численні напади на американську демократію та американський персонал, включаючи хакерські атаки на компанію SolarWinds і нагороди, призначені за вбивства американських солдатів в Афганістані, все - в одному пакеті».

Перед цим влада Євросоюзу ввела персональні санкції проти чотирьох російських чиновників. Під санкції потрапили глава Слідчого комітету РФ Алєксандр Бастрикін, директор Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Алєксандр Калашніков, голова Росгвардіі Віктор Золотов та генпрокурор Ігорь Краснов.

Санкції встановлюють заборону на поїздки до Євросоюзу і заморожування в ЄС банківських активів тих, хто потрапив під обмежувальні заходи.

Попри заклики Навального до Євросоюзу запровадити санкції проти представників російської бізнес-еліти, близьких до Путіна, уряди ЄС виступають за те, щоб переслідувати вищих посадових осіб, оскільки такі санкції можуть краще протистояти юридичним викликам.

Нагадаємо, 20 лютого російському опозиціонеру винесли вирок у справі про наклеп. Згідно з рішенням суду, Навальний визнаний винним і повинен виплатити штраф.

Того ж дня в будівлі Бабушкінського суду пройшло засідання Мосміськсуду, який зменшив Навальному термін увʼязнення на 1,5 місяці.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини вимагав від Росії негайного звільнення Навального. Суд керувався екстреним правилом, яке застосовується дуже рідко.



