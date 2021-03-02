США відмовились від перезавантаження відносин з путінською Росією

Вашингтон не закриватиме очі на ворожу поведінку Москви

Адміністрація президента США Джо Байдена не прагне до перезавантаження відносин з Росією. Основне завдання - зробити їх передбачуваними. Про це заявив високопоставлений чиновник адміністрації, передає Reuters.

«Я думаю, що ми, звісно ж, очікуємо, що відносини з Москвою будуть продовжувати представляти собою виклик, і ми до нього готові. Наша мета - мати відносини з Росією, які були б передбачуваними і стабільними», - зазначив він.

За його словами, Вашингтон не закриватиме очі на ворожу поведінку Москви.

«США не прагнуть ані до перезавантаження відносин з Росією, ані до ескалації», - додав представник адміністрації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США вводять санкції проти Росії через ситуацію з отруєнням і арештом опозиціонера Олексія Навального. Зокрема, до «чорного списку» потраплять сім чиновників.

Також нагадаємо, що через американські санкції десятки компаній спішно покинули «Північний потік – 2».

Разом з тим колишній президент США Дональд Трамп розкритикував перший місяць президентства Байдена.

Крім того, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $125 млн. Підтримка України з боку США закріплена в законі про асигнування на потреби оборони Сполучених Штатів на нинішній рік. Загалом документ погоджує надання Україні цього року допомоги на загальну суму $250 мільйонів у межах Ініціативи підтримки України у сфері безпеки.