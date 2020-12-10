«Не хочу бачити морд ваших». Голова Волинської ОДА образився на депутатів, які висловили йому недовіру

Юрій Погуляйко висловив свою незгоду з рішенням депутатів

Депутати облради оцінили роботу голови ОДА як незадовільну

Голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко нахамив депутатам облради і заявив, що більше «не хоче працювати» і «не хоче бачити морд» депутатів. Про це повідомляє видання Волинські Новини.

Інцидент стався сьогодні, 10 грудня, під час позачергової сесії облради.

Депутати оцінили діяльність Юрія Погуляйка як незадовільну і проголосували за висловлення недовіри голові Волинської ОДА.

Повідомляється, що під час перерви на голосування в зал з криками увірвався Юрій Погуляйко і в грубій формі висловив свою незгоду з рішенням депутатів.

«Я не хочу працювати, офіційно заявляю. Я зроблю вам подарунок. Не хочу бачити морд ваших», - зокрема сказав Погуляйко.

За інформацією видання, Погуляйко не прийшов до початку сесії, хоча, за словами голови облради Григорія Недопада, він був запрошений.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Зеленський призначив Погуляйка головою Волинської обладміністрації.

Погуляйко раніше був першим заступником голови Луганської обласної держадміністрації, до цього він був співробітником податкової міліції в Донецькій області.

Погуляйко має три вищі освіти. Він закінчив Луганський державний аграрний університет (менеджер організацій і підприємств), Міжрегіональну Академію управління персоналом (юрист), Академію управління Міністерства внутрішніх справ (юрист).

Зазначимо, що раніше Волинська обласна рада просила президента Володимира Зеленського не призначати Юрія Погуляйка головою Волинської обласної державної адміністрації.