«Не хочу бачити морд ваших». Голова Волинської ОДА образився на депутатів, які висловили йому недовіру
Депутати облради оцінили роботу голови ОДА як незадовільну
Голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко нахамив депутатам облради і заявив, що більше «не хоче працювати» і «не хоче бачити морд» депутатів. Про це повідомляє видання Волинські Новини.
Інцидент стався сьогодні, 10 грудня, під час позачергової сесії облради.
Депутати оцінили діяльність Юрія Погуляйка як незадовільну і проголосували за висловлення недовіри голові Волинської ОДА.
Повідомляється, що під час перерви на голосування в зал з криками увірвався Юрій Погуляйко і в грубій формі висловив свою незгоду з рішенням депутатів.
«Я не хочу працювати, офіційно заявляю. Я зроблю вам подарунок. Не хочу бачити морд ваших», - зокрема сказав Погуляйко.
За інформацією видання, Погуляйко не прийшов до початку сесії, хоча, за словами голови облради Григорія Недопада, він був запрошений.
Нагадаємо, у грудні 2019 року Зеленський призначив Погуляйка головою Волинської обладміністрації.
Погуляйко раніше був першим заступником голови Луганської обласної держадміністрації, до цього він був співробітником податкової міліції в Донецькій області.
Погуляйко має три вищі освіти. Він закінчив Луганський державний аграрний університет (менеджер організацій і підприємств), Міжрегіональну Академію управління персоналом (юрист), Академію управління Міністерства внутрішніх справ (юрист).
Зазначимо, що раніше Волинська обласна рада просила президента Володимира Зеленського не призначати Юрія Погуляйка головою Волинської обласної державної адміністрації.