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    Зниклу на Київщині жінку з двома дітьми поліція знайшла на Волині

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    Із жінкою та дітьми все гаразд - Зниклу на Київщині жінку з двома дітьми поліція знайшла на Волині
    Із жінкою та дітьми все гаразд

    Правоохоронці провели роз'яснювальну роботу з жінкою

    Поліцейські розшукали на Волині зниклу на Київщині жінку з двома малолітніми дітьми.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Наразі з жінкою та дітьми все гаразд.

    Також минулої доби поліцейські віднайшли 14-річну дівчину, яка зникла у Києво-Святошинському районі, та повернули її до батьків. Об’єктом злочинних посягань вона не стала.

    Правоохоронці провели роз’яснювальну роботу із батьками та їхніми дітьми. Закликали дорослих відповідально ставитися до обов’язків щодо виховання дітей.

    Як повідомлялось раніше, в Іванківському районі 22-річна жінка разом із 3-річним сином та 6-місячною донькою пішла з дому та не повернулася. На зв'язок з рідними не виходила.

    Нагадаємо, ювенальні поліцейські Київщини розшукали 16-річного мешканця міста Бровари Даніїла Баліцького, який 21 листопада пішов із дому та не повернувся. Знайшли його поліцейські надвечір серед міста Бровари з цигаркою в руках та ще й напідпитку. 

    Відносно хлопця склали 2 адміністративних протоколи за ч.1 ст. 175-1 (Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) та за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративне правопорушення. Матір втікача також понесе адміністративну відповідальність за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП 

    Теги: Національна поліція України діти Київщина Волинська область жінка розшук
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