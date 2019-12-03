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    Зеленський призначив Погуляйка головою Волинської обладміністрації

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    <span>Юрій Погуляйко має три вищі освіти</span> - Зеленський призначив Погуляйка головою Волинської обладміністрації
    Юрій Погуляйко має три вищі освіти

    40-річний Юрій Погуляйко раніше був першим заступником голови Луганської обласної держадміністрації, до цього він був співробітником податкової міліції в Донецькій області

    Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Погуляйка головою Волинської обласної державної адміністрації. Про це йдеться в указі президента №871.

    «Призначити Погуляйка Юрія Михайловича головою Волинської обласної державної адміністрації», - сказано в ньому.

    Крім того, указом №870 Зеленський звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Волинської обладміністрації Олександра Киричука.

    40-річний Погуляйко раніше був першим заступником голови Луганської обласної держадміністрації, до цього він був співробітником податкової міліції в Донецькій області.

    Погуляйко має три вищі освіти. Він закінчив Луганський державний аграрний університет (менеджер організацій і підприємств), Міжрегіональну Академію управління персоналом (юрист), Академію управління Міністерства внутрішніх справ (юрист).

    Зазначимо, що раніше Волинська обласна рада просила президента Володимира Зеленського не призначати Юрія Погуляйка головою Волинської обласної державної адміністрації.

    кадрові зміни Волинська область Володимир Зеленський президент
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