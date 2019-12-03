Зеленський призначив Погуляйка головою Волинської обладміністрації



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Юрій Погуляйко має три вищі освіти

40-річний Юрій Погуляйко раніше був першим заступником голови Луганської обласної держадміністрації, до цього він був співробітником податкової міліції в Донецькій області

Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Погуляйка головою Волинської обласної державної адміністрації. Про це йдеться в указі президента №871.

«Призначити Погуляйка Юрія Михайловича головою Волинської обласної державної адміністрації», - сказано в ньому.

Крім того, указом №870 Зеленський звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Волинської обладміністрації Олександра Киричука.

40-річний Погуляйко раніше був першим заступником голови Луганської обласної держадміністрації, до цього він був співробітником податкової міліції в Донецькій області.

Погуляйко має три вищі освіти. Він закінчив Луганський державний аграрний університет (менеджер організацій і підприємств), Міжрегіональну Академію управління персоналом (юрист), Академію управління Міністерства внутрішніх справ (юрист).

Зазначимо, що раніше Волинська обласна рада просила президента Володимира Зеленського не призначати Юрія Погуляйка головою Волинської обласної державної адміністрації.