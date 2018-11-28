Не треба купувати сірників і солі: Порошенко запевнив, що воєнний стане не призведе до обмежень



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Петро Порошенко Фото: Главком

В областях, де запроваджено воєнний стан, не будуть створюватися військові адміністрації

Президент Петро Порошенко стверджує, що у зв’язку з введенням воєнного стану жодних обмежень не буде.

Про це Порошенко заявив під час інтерв’ю українським телеканалам.

«Головне, якщо не буде відкритого вторгнення Росії за межами операції Об’єднаних сил на сході і незаконно анексованого Криму, я наголошую, і це моя принципова позиція – ніяких обмежень конституційних прав і свобод не відбудеться», - сказав Порошенко.

«Проводьте концерти, ходіть у банки. Не треба бігти до крамниць і скупати сірники та сіль... Ніяких обмежень на зняття депозитів, операцій з обміну валют, поїздок за кордон для українських громадян не буде», - підкреслив президент, додавши, що доручив Голові Національного банку провести відповідну роз’яснювальну роботу з банками.

«Для російських громадян ці обмеження будуть введені. І я думаю, що це цілком виправдано. Бо нам створити через відповідний безвізовий режим тут, в середині, доповнення до п’ятої колони, яка й так тут працює – є абсолютно безвідповідально», - у той же час додав він.

Глава держави також акцентував на тому, що рішення про запровадження воєнного стану носить превентивний характер.

Щодо необхідності запровадження особливого правового режиму у визначених областях президент зазначив, що він потрібен для оперативної реакції українських Збройних Сил у разі агресії Росії.

«Для чого? Якщо відбудеться агресія – мені буде потрібно хвилини для того, щоб організувати ефективний захист України», - наголосив Петро Порошенко.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.