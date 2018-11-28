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    Не треба купувати сірників і солі: Порошенко запевнив, що воєнний стане не призведе до обмежень

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    <span>Петро Порошенко</span> - Не треба купувати сірників і солі: Порошенко запевнив, що воєнний стане не призведе до обмежень
    Петро Порошенко
    Фото: Главком

    В областях, де запроваджено воєнний стан, не будуть створюватися військові адміністрації

    Президент Петро Порошенко стверджує, що у зв’язку з введенням воєнного стану жодних обмежень не буде.

    Про це Порошенко заявив під час інтерв’ю українським телеканалам.

    «Головне, якщо не буде відкритого вторгнення Росії за межами операції Об’єднаних сил на сході і незаконно анексованого Криму, я наголошую, і це моя принципова позиція – ніяких обмежень конституційних прав і свобод не відбудеться», - сказав Порошенко.

    «Проводьте концерти, ходіть у банки. Не треба бігти до крамниць і скупати сірники та сіль... Ніяких обмежень на зняття депозитів, операцій з обміну валют, поїздок за кордон для українських громадян не буде», - підкреслив президент, додавши, що доручив Голові Національного банку провести відповідну роз’яснювальну роботу з банками.

    «Для російських громадян ці обмеження будуть введені. І я думаю, що це цілком виправдано. Бо нам створити через відповідний безвізовий режим тут, в середині, доповнення до п’ятої колони, яка й так тут працює – є абсолютно безвідповідально», - у той же час додав він.

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    Глава держави також акцентував на тому, що рішення про запровадження воєнного стану носить превентивний характер.

    Щодо необхідності запровадження особливого правового режиму у визначених областях президент зазначив, що він потрібен для оперативної реакції українських Збройних Сил у разі агресії Росії.

    «Для чого? Якщо відбудеться агресія – мені буде потрібно хвилини для того, щоб організувати ефективний захист України», - наголосив Петро Порошенко.

    Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

    Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

     Читайте також: Без паніки: як поводитись громадянам в умовах воєнного стану
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