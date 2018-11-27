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    Порошенко подякував нардепам за підтримку указу про воєнний стан

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    <span>Петр Порошенко</span> - Порошенко подякував нардепам за підтримку указу про воєнний стан
    Петр Порошенко
    Фото: president.gov.ua

    Порошенко заявив, що введення правового режиму воєнного стану передбачається тільки в разі наземної операції регулярних військ РФ

    Президент Петро Порошенко подякував народним депутатам, які підтримали його указ про введення на території України воєнного стану.

    Про це він написав у Facebook.

    «Дякую українським депутатам за підтримку мого указу про введення воєнного стану в Україні терміном на 30 днів», - зазначив він.

    За словами Порошенка, введення правового режиму воєнного стану передбачається тільки в разі наземної операції регулярних військ РФ за межами операції Об'єднаних сил і незаконно анексованого Криму, в областях, розташованих уздовж російського кордону, придністровської ділянки україно-молдовського кордону та вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

    «Там, де може бути завдано серйозного удару», - зазначив Петро Порошенко.

    Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

    Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

    Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».

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