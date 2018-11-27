Опубліковано текст закону про введення воєнного стану в Україні



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Раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що воєнний стан в Україні буде введено з 09:00 28 листопада

Згідно з документом, воєнний стан в 10 областях триватиме з 14:00 26 листопада до 14:00 26 грудня

Текст нового закону про введення воєнного стану в Україні опубліковано на сайті Верховної ради України.

Згідно з документом, воєнний стан вводиться в Україні з 14:00 26 листопада.

«Затвердити указ президента України від 26 листопада 2018 року № 393 «Про введення воєнного стану в Україні» з таким застереженням: воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії», - йдеться у тексті доопрацьованого законопроекту.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроектом передбачається затвердити указ президента про введення воєнного стану, яким в Україні із 14:00 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року вводиться воєнний стан, вирішуються питання, пов'язані із введенням названого особливого правового режиму.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що воєнний стан в Україні буде введено з 09:00 28 листопада.

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».