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    Опубліковано текст закону про введення воєнного стану в Україні

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    Раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що воєнний стан в Україні буде введено з 09:00 28 листопада - Опубліковано текст закону про введення воєнного стану в Україні
    Раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що воєнний стан в Україні буде введено з 09:00 28 листопада

    Згідно з документом, воєнний стан в 10 областях триватиме з 14:00 26 листопада до 14:00 26 грудня

    Текст нового закону про введення воєнного стану в Україні опубліковано на сайті Верховної ради України.

    Згідно з документом, воєнний стан вводиться в Україні з 14:00 26 листопада.

    «Затвердити указ президента України від 26 листопада 2018 року № 393 «Про введення воєнного стану в Україні» з таким застереженням: воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії», - йдеться у тексті доопрацьованого законопроекту.

    Як зазначається у пояснювальній записці, законопроектом передбачається затвердити указ президента про введення воєнного стану, яким в Україні із 14:00 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року вводиться воєнний стан, вирішуються питання, пов'язані із введенням названого особливого правового режиму.

    Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що воєнний стан в Україні буде введено з 09:00 28 листопада.

    Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

    Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

    Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».

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