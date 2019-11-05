Нефьодов запустив онлайн-калькулятор для «євробляхерів»



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Сервіс показує дані щодо мінімальної, середньої та максимальної вартості вказаного авто за 2018-2019 роки на основі реальної інформації мільйона машин більш ніж 2300 моделей

В Україні запустили офіційний сервіс для підрахунку митної вартості та платежів за оформлення автомобілів.

Про це повідомив у Facebook глава ДМС Максим Нефьодов.

«Виклали в тестовий доступ калькулятор орієнтовної митної вартості та платежів при оформленні авто, згідно існуючого законодавства. Також сервіс показує дані щодо мінімальної, середньої та максимальної вартості вказаного авто за 2018-2019 роки на основі реальної інформації мільйона машин більш ніж 2300 моделей. Це робоча база тих авто, що були оформлені на митниці, її почистили вручну від помилок і одруківок, тому цей процес і зайняв на 1,5 місяці довше очікуваного», - написав Нефьодов.

«Що мається на увазі «за 2018-2019»? Скажімо, Форд Фокус 2.0 2012 р. випуску в 2013 коштував одні гроші, а зараз - зовсім інші. Машина по параметрах не змінилась, але брати цифри за 2013-й і застосовувати на 4.11.2019 не можна. Тому беремо оформлення за відносно недавній проміжок часу, за який знецінення не таке суттєве», - додав глава ДМС.

Раніше повідомлялося, що 12 вересня депутати Верховної Ради проголосували за відтермінування накладення штрафів для власників нерозмитнених авто ще на 90 днів.

Зазначимо, що розмитнення «євроблях» вже принесло державі у сім разів більше коштів, ніж прогнозувалося. Передбачалося, що розмитнення принесе 1 млрд грн, але за вісім місяців вже надійшло 7,1 млрд грн.

До слова, Державна митна служба планує запустити електронний сервіс для скарг.