У вас є претензії до митників? Голова Держмитниці обіцяє запустити електронну книгу скарг



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За словами Максима Нефьодова, зараз більшість скарг пишуть на його сторінку у Facebook

Електронний модуль для скарг запрацює в найближчі тижні - Нефьодов

Державна митна служба (ДМС) планує у найближчі тижні запустити електронний сервіс для скарг.

Про це заявив голова ДМС Максим Нефьодов.

«Ми будемо пробувати найближчим часом запустити електронний модуль для скарг. Він запрацює в найближчі тижні», — сказав Нефьодов

Глава відомства також відзначив, що більша кількість скарг щодо роботи митної служби зараз надходить через соцмережі, зокрема, Facebook.

«Більшість пише мені в особисті повідомлення на Facebook», — додає Нефьодов.

Крім сервісу для скарг, Державна митна служба також готується запустити автоматизоване визначення і перевірку вартості б/в автомобілів, щоб дозволити потенційному покупцеві перед придбанням розрахувати вартість його розмитнення.

За словами представників митниці, цей сервіс повинен почати функціонувати до кінця 2019 року.

Нагадаємо, 18 грудня 2018 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про реорганізацію Державної фіскальної служби (ДФС). Вона передбачає поділ ДФС на Державну податкову службу, до складу якої будуть входити підрозділи податкової міліції, і Державну митну службу як окремі центральні органи виконавчої влади.

Конкурс на посаду голови Державної митної служби виграв заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодов. 5 липня 2019 року Кабмін призначив Нефьодова на цей пост, 15 липня він розпочав виконання обов'язків.