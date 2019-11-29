Немає жодних підстав тримати Пашинського за гратами, ця справа політична, - колишній слідчий у справі



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Наразі екснардеп Сергій Пашинський перебуває під вартою Фото: Радіо Свобода

Мартиненко заявив, що для затримання особи існує виключний перелік підстав, і Пашинський не підпадає під жодну з них

Поновлення закритої кримінальної справи щодо колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського («Народний фронт») відбулося з політичних мотивів.

Про це заявив колишній прокурор Генеральної прокуратури, який розслідував дану справу, Віталій Мартиненко в ефірі телеканалу «Прямий».

Коментуючи міру запобіжного заходу Пашинському у вигляді тримання під вартою, він зазначив, що депутат завжди з’являвся на всі виклики. «Під час слідства Пашинський не порушував норм Кримінально-процесуального кодексу і брав участь у всіх слідчих діях», - повідомив Мартиненко.

«Натомість інша сторона зі своїм адвокатом намагалися порушувати норми КПК і ігнорувати виклики», - зауважив експрацівник ГПУ.

Мартиненко додав, що для затримання особи існує виключний перелік підстав, і Пашинський не підпадає під жодну з них. «Суд під час розгляду справи про обрання міри запобіжного заходу мав звернути на це увагу, але чомусь не зробив цього, порушивши норми закону», - сказав він.

Слідчий наголосив, що на сьогоднішній день працівники Державного бюро розслідувань не встановили жодних фактів, які б свідчили про те, що Пашинський перевищив межі необхідної самооборони. «Слідством було встановлено правомірність застосування зброї Пашинським під час інциденту 31 грудня 2016 року», - підкреслив Мартиненко.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд залишив в силі рішення Печерського райсуду, який обрав екснардепу Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Раніше Генеральна прокуратура України знову взялася розслідувати історію трирічної давності про стрілянину за участю Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.