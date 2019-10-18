ГПУ зареєструвала ще три провадження, де може фігурувати Пашинський



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Наразі екснардеп Сергій Пашинський перебуває під вартою Фото: Радіо Свобода

На цьому тижні було зареєстровано Генпрокуратурою як мінімум три кримінальні провадження, де може фігурувати Пашинський

Колишній народний депутат Сергій Пашинський проходить у низці кримінальних проваджень і може бути притягнутий до відповідальності за вчинення інших злочинів.

Про це в ефірі телеканалу «1+1» повідомив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

«Тільки на цьому тижні було зареєстровано Генпрокуратурою як мінімум три кримінальні провадження, де може фігурувати також цей колишній народний депутат. І крім того є достатньо матеріалів в органах досудового розслідування, зокрема НАБУ, які вже розслідуються і фігурантом в них може бути цей народний депутат» – сказав Рябошапка.

«Так що досить багато дій, які можуть бути інкриміновані у вигляді підозри, стати підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності в майбутньому», – резюмував генпрокурор.

Як повідомлялося, Київський апеляційний суд 17 жовтня розглядав апеляційну скаргу захисту екснардепа Сергія Пашинського на обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Під час судового засідання було оголошено, що Пашинського на поруки готові взяти колишній секретар РНБО Олександр Турчинов та колишній спікер парламенту Андрій Парубій й інші чинні та колишні нардепи.

Судове засідання продовжиться у п'ятницю, 18 жовтня, о 12:30.

Нагадаємо, 12 жовтня адвокати оскаржили арешт Пашинського

Зазначимо, що Печерський районний суд Києва на засіданні 7 жовтня обрав запобіжний захід народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, у вигляді взяття під варту до 4 грудня.

Прокуратура просила суд взяти Пашинського під варту. Інтереси екснардепа представляли два адвокати. Клопотання прокурорів Генпрокуратури розглядала суддя Олеся Батрін.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України знову взялася розслідувати історію трирічної давності про стрілянину за участю Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.

За даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом Пашинським та громадянином, під час нього нардеп дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Пашинському повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.