Суд надав доступ ДБР до телефонної смс-переписки сина і дружини Пашинського



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ДБР отримало доступ до дати, часу і тривалості вхідних і вихідних телефонних з'єднань із посиланням на ретранслятор і прив'язку до базових станцій

Суд надав доступ Держбюро розслідувань до інформації про телефонну смс-переписку сина і дружини колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського («Народний фронт»). Про це повідомило джерело у правоохоронних органах.

Також суд надав ДБР доступ до дати, часу і тривалості вхідних і вихідних телефонних з'єднань із посиланням на ретранслятор і прив'язку до базових станцій, із зазначенням їхніх адрес, а також доступ до адреси місця перебування кожного з абонентів у момент кожного вхідного і вихідного телефонного з'єднання, із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора і змісту вхідних і вихідних SMS-повідомлень з 1 вересня 2016 року по 5 листопада 2019 року.

Як повідомлялось, правоохоронці мають інформацію про можливу загрозу колишньому депутату Верховної Ради Сергію Пашинськомувід російських спецслужб.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд на засіданні у п’ятницю, 18 жовтня, залишив в силі рішення Печерського райсуду, який обрав екснардепу Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Як відомо, 17 жовтня під час судового засідання було оголошено, що Пашинського на поруки готові взяти колишній секретар РНБО Олександр Турчинов та колишній спікер парламенту Андрій Парубій й інші чинні та колишні нардепи.

Як повідомлялося, Київський апеляційний суд 17 жовтня розглядав апеляційну скаргу захисту екснардепа Сергія Пашинського на обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

12 жовтня адвокати оскаржили арешт Пашинського

Зазначимо, що Печерський районний суд Києва на засіданні 7 жовтня обрав запобіжний захід народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, у вигляді взяття під варту до 4 грудня.

Прокуратура просила суд взяти Пашинського під варту. Інтереси екснардепа представляли два адвокати. Клопотання прокурорів Генпрокуратури розглядала суддя Олеся Батрін.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України знову взялася розслідувати історію трирічної давності про стрілянину за участю Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.

За даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом Пашинським та громадянином, під час нього нардеп дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Пашинському повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.

Джерело: Українські новини